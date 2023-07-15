Измена — это всегда следствие. Что делать после измены: список вопросов от психолога

Измена — один из самых болезненных поступков в отношениях. Попасть в сети быстрой страсти может любой человек в паре, однако это никогда не происходит спонтанно.

К измене приводит ряд событий, провоцирующих отчуждение партнеров. Когда оба чувствуют прохладу в отношениях, это и побуждает искать всего недостающего в объятиях другого человека.

Но ничто не бывает вечным, особенно быстро заканчивается страсть. Рано или поздно захочется закончить либо внезапную близость, либо отношения с партнером. Каким бы ни был финал истории, последствия предательства придется ощущать достаточно долго.

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Иногда она разрушает семьи, а иногда делает их крепче и дарит новое дыхание семейной жизни. Иногда она дарит важные осознания, которые могут изменить тебя и твою жизнь, ведь любую ошибку можно превратить в ценный урок.

О роковых последствиях любовного треугольника и причинах его возникновения рассказала психолог Виктория Островская.

Почему люди изменяют?

Разбитое сердце, неудовлетворенные потребности и проблемы в отношениях — это причина или следствие предательства? Как ни больно это не было, но измена — всегда о следствии:

неудовольствия; конфликта; недоразумения; сильной обиды; желания отомстить; природной полигамии одного из партнеров; отсутствия секса.

Когда в отношениях долгое время есть проблемы, партнеры устают от взаимодействия психологически, эмоционально и даже физически.

Чтобы восполнить эту внутреннюю пустоту, найти потерянные эмоции или заново испытать влюбленность, страсть, новые ощущения, люди и заводят любовников — отмечает Виктория.

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Предательство и его последствия

Новый человек может быть таким заботливым, романтичным, внимательным и интересным, что может показаться идеалом. Она будет давать все, чего не дает партнер, так что трудно не согласиться на такое соблазнительное взаимодействие.

Все начнется как приключение, которое ни к чему не обязывает. Но со временем чувства могут стать глубже, а с этого момента возникают проблемы.

Так, одним из главных затруднений является постоянное чувство эмоционального напряжения. Еще один риск, что в конце концов о связи узнает партнер.

Виктория предостерегает, что рано или поздно ты захочешь выйти из треугольника, но нужно быть готовым(-ой), что сделать это будет очень и очень трудно.

Будет тяжело не ранить чьи-либо чувства, трудно выдержать расставание или период налаживания отношений с партнером.

Это далеко не все последствия предательства, но гораздо важнее в этот период будут твои чувства и желания. Ведь измена — это всегда следствие проблем в отношениях.

Чтобы снова не попасть в сети любовного треугольника и никто не манипулировал твоим чувством вины, определи для себя:

хочешь ли ты оставаться вместе со своим законным партнером, или лучше разойтись, развестись;

какая ситуация подтолкнула к измене;

чего не хватало в семейной жизни;

стоило ли оно того.

Измена – это тяжелый период для обоих партнеров. Но многие пары все же одолевают трудности и счастливо продолжают свою историю. Пережить измену и восстановить доверие бывает очень сложно, но возможно. Читай, как это сделать в материале.

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