Измена — это всегда следствие. Что делать после измены: список вопросов от психолога

Измена — один из самых болезненных поступков в отношениях. Попасть в сети быстрой страсти может любой человек в паре, однако это никогда не происходит спонтанно.
К измене приводит ряд событий, провоцирующих отчуждение партнеров. Когда оба чувствуют прохладу в отношениях, это и побуждает искать всего недостающего в объятиях другого человека.
Но ничто не бывает вечным, особенно быстро заканчивается страсть. Рано или поздно захочется закончить либо внезапную близость, либо отношения с партнером. Каким бы ни был финал истории, последствия предательства придется ощущать достаточно долго.
Иногда она разрушает семьи, а иногда делает их крепче и дарит новое дыхание семейной жизни. Иногда она дарит важные осознания, которые могут изменить тебя и твою жизнь, ведь любую ошибку можно превратить в ценный урок.
О роковых последствиях любовного треугольника и причинах его возникновения рассказала психолог Виктория Островская.
Разбитое сердце, неудовлетворенные потребности и проблемы в отношениях — это причина или следствие предательства? Как ни больно это не было, но измена — всегда о следствии:
Когда в отношениях долгое время есть проблемы, партнеры устают от взаимодействия психологически, эмоционально и даже физически.
Чтобы восполнить эту внутреннюю пустоту, найти потерянные эмоции или заново испытать влюбленность, страсть, новые ощущения, люди и заводят любовников — отмечает Виктория.
Чтобы восполнить эту внутреннюю пустоту, найти потерянные эмоции или заново испытать влюбленность, страсть, новые ощущения, люди и заводят любовников — отмечает Виктория.
Новый человек может быть таким заботливым, романтичным, внимательным и интересным, что может показаться идеалом. Она будет давать все, чего не дает партнер, так что трудно не согласиться на такое соблазнительное взаимодействие.
Все начнется как приключение, которое ни к чему не обязывает. Но со временем чувства могут стать глубже, а с этого момента возникают проблемы.
Так, одним из главных затруднений является постоянное чувство эмоционального напряжения. Еще один риск, что в конце концов о связи узнает партнер.
Виктория предостерегает, что рано или поздно ты захочешь выйти из треугольника, но нужно быть готовым(-ой), что сделать это будет очень и очень трудно.
Виктория предостерегает, что рано или поздно ты захочешь выйти из треугольника, но нужно быть готовым(-ой), что сделать это будет очень и очень трудно.
Будет тяжело не ранить чьи-либо чувства, трудно выдержать расставание или период налаживания отношений с партнером.
Это далеко не все последствия предательства, но гораздо важнее в этот период будут твои чувства и желания. Ведь измена — это всегда следствие проблем в отношениях.
Чтобы снова не попасть в сети любовного треугольника и никто не манипулировал твоим чувством вины, определи для себя:
Измена – это тяжелый период для обоих партнеров. Но многие пары все же одолевают трудности и счастливо продолжают свою историю. Пережить измену и восстановить доверие бывает очень сложно, но возможно. Читай, как это сделать в материале.
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