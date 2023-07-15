Зрада — це завжди наслідок. Що робити після зради: перелік питань від психолога

Зрада — один з найбільш болісних вчинків у стосунках. Потрапити в тенета швидкої пристрасті може будь-яка людина у парі, проте це ніколи не відбувається спонтанно.

До зради призводить низка подій, які провокують відчуження партнерів. Коли обидва відчувають прохолоду в стосунках, це й спонукає шукати всього забраклого в обіймах іншої людини.

Та вічно не триває ніщо, особливо швидко закінчується пристрасть. Рано чи пізно захочеться закінчити або раптову близькість, або ж стосунки із партнером. Яким би не був фінал історії, наслідки зради доведеться відчувати досить довго.

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Інколи вона руйнує сім’ї, а інколи робить їх міцнішими та дарує новий подих сімейному життю. Інколи вона дарує важливі усвідомлення, які можуть докорінно змінити тебе й твоє життя, адже будь-яку помилку можна перетворити на цінний урок.

Про фатальні наслідки любовного трикутника та причини його виникнення розповіла психологиня Вікторія Островська.

Чому люди зраджують?

Розбите серце, незадоволені потреби й проблеми у стосунках — це причина чи наслідок зради? Хоч як боляче це не було, але зрада — завжди про наслідок:

незадоволення; конфлікту; непорозуміння; сильної образи; бажання помститися; природної полігамії одного з партнерів; відсутності сексу.

Коли в стосунках тривалий час є проблеми, партнери втомлюються від взаємодії психологічно, емоційно й навіть фізично.

Щоб заповнити цю внутрішню порожнечу, знайти втрачені емоції або заново відчути закоханість, пристрасть, нові відчуття, люди й заводять коханців — зазначає Вікторія.

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Зрада та її наслідки

Нова людина може бути такою турботливою, романтичною, уважною та цікавою, що може здатися ідеалом. Вона буде давати усе, чого не дає партнер, тож важко не погодитися на таку спокусливу взаємодію.

Усе почнеться як пригода, яка ні до чого не зобов’язує. Та з часом почуття можуть стати глибшими, а з цього моменту виникають труднощі.

Так, однією з головних труднощів є постійне відчуття емоційної напруги. Ще один ризик, що врешті-решт про зв’язок дізнається партнер.

Вікторія застерігає, що рано чи пізно ти захочеш вийти з трикутника, але потрібно бути готовим(-ою), що зробити це буде дуже і дуже важко.

Буде важко не поранити чиїсь почуття, важко витримати розставання або період налагодження стосунків з партнером.

Це далеко не усі наслідки зради, та набагато важливішими в цей період будуть твої почуття та бажання. Адже зрада — це завжди наслідок проблем у стосунках.

Щоб знову не потрапити в тенета любовного трикутника й ніхто не маніпулював почуттям провини, визнач для себе:

чи хочеш ти залишатися разом зі своїм законним партнером, чи краще розійтися, розлучитися;

яка ситуація підштовхнула до зради;

чого не вистачало в сімейному житті;

чи вартувало воно того.

Зрада — це важкий період для обох партнерів. Та багато пар все ж долають труднощі й щасливо продовжують свою історію. Пережити зраду та відновити довіру буває надзвичайно складно, але можливо. Читай як це зробити у матеріалі.

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