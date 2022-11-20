Предают только несчастливые? Психолог о причинах неверности и способах восстановления доверия

Измена в отношениях — это всегда потрясение и большой стресс. Те, кого предали, могут испытывать чувства, приближенные к посттравматическому стрессовому расстройству. Однако измена не всегда сигнализирует об исчезновении любви. Если оба партнера хотят сохранить свои отношения, то им предстоит пройти долгий путь восстановления доверия. Парный и семейный терапевт София Терлез и писатель Марк Ливин разобрались в подкасте Простыми словами, почему партнеры изменяют и как пережить этот травматический опыт. Сейчас также смотрят Почему люди изменяют Психолог объясняет, что измена — это деструктивный механизм, с помощью которого человек хочет спрятаться от трудностей в отношениях. Кто-то убегает из дома на работу, кто-то начинает чрезмерно употреблять алкоголь, а кто-то изменяет. При этом сразу нужно прояснить, что измена необязательно возникает в плохих отношениях, где партнеру чего-то не хватает. Совсем наоборот — исследования указывают на то, что большинство предателей действительно эмоционально очень привязаны к своим партнерам и оценивают свои отношения как счастливые. Но даже в хороших браках бывает тяжело. К примеру, многие пары проходят кризисный период после рождения ребенка. Или когда партнер теряет работу и ищет новую вакансию. То есть это время каких-то кардинальных перемен в жизни. И тут человек делает сознательный выбор и идет “на сторону”, ища таким образом решение своих проблем. Следовательно, ответственность за измену несет только предатель. Другой человек не должен чувствовать себя виноватым за то, что будто бы чего-то не дает партнеру. На практике многие после предательства снова возвращаются в отношения. И вот здесь уже выбор зависит от другого человека — того, которого предали.

Как пережить измену

Если оба партнера после предательства принимают решение продолжить отношения, то это означает, что у обоих есть надежда что-то изменить и улучшить свою жизнь.

Но иногда люди спешат вернуться к привычным делам, делая вид, будто ничего не произошло. Они могут десятилетиями скрывать свою боль и недоверие, на самом деле только отталкиваясь друг от друга.

Непережитая и непрощенная измена отравляет отношения и провоцирует новые проблемы. Можно сколько угодно раз повторять себе, что все плохое осталось в прошлом, но тело будет указывать на обратное.

Ведь любой триггер (слово, запахи, атмосфера, интонации, чувства и т.д.) может привести к появлению флешбеков, а затем и соответствующей негативной реакции — гнева, грусти, плача, истерики, отстранения и т.д. Человек не может это контролировать.

То есть если не восстановить доверие в отношениях, то каждый раз один человек будет проживать измену, а другой — будет чувствовать, что его поступок не забылся и не получил прощения несмотря на все попытки исправить ситуацию.

Что же делать? Здесь нужен систематический и фундаментальный труд обоих партнеров над отношениями. Ответственность должна начаться с того, кто изменил. И только после такой инициативы другой партнер “включается” в совместную работу.

Сначала предавший должен услышать историю травмы, то есть то, что пережил другой человек, когда узнал об измене. Это даст понимание, почему у партнера возникают те или иные состояния и флешбеки.

Восстановление доверия — дело долгое и тяжелое. Следует быть открытыми и откровенными друг с другом. Со стороны того, кого предали, могут быть безосновательные подозрения, проверка телефонов, контроль и т.д.

Но вместо отстранения и раздражения тот, кто предал, должен наоборот приблизиться и продемонстрировать свои прозрачность и чувства.

Хорошей идеей будет спросить: “А что я могу сделать или сказать, чтобы тебе стало легче?” Тепло и принятие действуют как лучшее лекарство и успокаивающее.

Если же человек постоянно вспоминает измену и проживает эти чувства снова и снова, значит доверие не возвращается. Помочь может парная терапия.

Принято считать, что главными “доказательствами” измены являются страстные переписки в социальных сетях, чужие духи на одежде партнера или забытые вещи в авто. Впрочем, это не так. Читай, какими могут быть неочевидные признаки измены.

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