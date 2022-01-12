От чрезвычайной щедрости до изменений в речи — семь неочевидных признаков измены партнера

Принято считать, что главными признаками измены являются страстные переписки в социальных сетях, чужие духи на одежде партнера или забытые вещи в авто.

Однако это не всегда так. Социолог и психолог Юлия Медведева раскрыла семь тревожных звоночков, на которые следует обратить внимание.

Несвойственное партнеру поведение

Если человек никогда не отличался особой щедростью, но вдруг без причины начинает дарить цветы и дорогие подарки, стоит задуматься.

Испытывая чувство вины за воображаемую или реальную измену, нечестный партнер будет пытаться компенсировать это доступным ему способом, — пишет Юлия Медведева в своем Instagram.

Постоянные ссоры

Твоя половинка регулярно инициирует ссоры без повода? Это также может быть проявлением чувства вины за адюльтер.

Злость и обида на партнера помогают оправдать свои действия и облегчают душевное состояние.

Резкая смена привычек

За сменой привычек всегда что-то кроется. Если ты не видишь источник влияния, то, вероятно, он скрыт.

Влюбленность, особенно на первых этапах, приводит к взаимообмену интересами, мыслями, вкусами и предпочтениями.

Замечаешь у партнера новое хобби, интерес к другим жанрам музыки или фильмов, чего не было раньше? Проверь другие признаки измены.

Слишком активное отстаивание прав на приватность

Конечно, человек всегда должен иметь свое личное пространство.

Однако если партнер вдруг выходит за дверь для телефонного разговора или ставит пароли на компьютер или смартфон, стоит насторожиться.

Изменение речи

У каждой пары в отношениях есть свой сленг, ласковые прозвища, которыми люди называют друг друга. Если это исчезло, а разговоры становятся все более формальными и отстраненными, это может быть признаком измены.

Нечестный любовник будет избегать откровенных вопросов и сводить все к обсуждению безопасных нейтральных тем. Это нужно для того, чтобы случайно не скомпрометировать себя.

Обвинения в измене

Лучшая защита — нападение. Чтобы переложить вину на тебя, партнер будет придумывать новые поводы для ревности и способы разоблачить тебя в измене.

Изменения в сексе

Некоторые думают, что если человек изменяет, то он совсем отказывается от интимной жизни со своим постоянным партнером. Однако появление третьего может наоборот разжечь огонь страсти и повысить либидо.

Часто изменщики особенно внимательны к методам контрацепции.

А если ты думаешь, что измену нужно прощать, то узнай, кто такая “запасная женщина” и чем опасна жертвенность в отношениях.