Від надзвичайної щедрості до змін у мові — сім неочевидних ознак зради партнера

Прийнято вважати, що головними ознаками зради є пристрасні листування в соціальних мережах, чужі парфуми на одягу партнера або забуті речі в авто.

Проте це не завжди так. Соціологиня і психологиня Юлія Медведєва розкрила сім тривожних дзвіночків, на які варто звернути увагу.

Невластива партнеру поведінка

Якщо людина ніколи не вирізнялася особливою щедрістю, аж раптом без причини починає дарувати квіти та дорогі подарунки, варто задуматися.

Відчуваючи почуття провини за уявну чи реальну зраду, нечесний партнер намагатиметься компенсувати це доступним йому способом, — пише Юлія Медведєва у своєму Instagram.

Постійні сварки

Твоя половинка регулярно ініціює сварки без приводу? Це також може бути виявом почуття провини за адюльтер.

Злість та образа на партнера допомагає виправдати свої дії та полегшує душевний стан.

Різка зміна звичок

За зміною звичок завжди щось криється. Якщо ти не бачиш джерело впливу, то, мабуть, воно приховане.

Закоханість, особливо на перших етапах, призводить до взаємообміну інтересами, думками, смаками та вподобаннями.

Помічаєш у партнера нове хобі, зацікавлення іншими жанрами музики чи фільмів, чого не було раніше? Перевір інші ознаки зради.

Надто активне відстоювання прав на приватність

Звичайно, людина завжди повинна мати свій особистий простір.

Проте якщо партнер раптом виходить за двері для телефонної розмови або ставить паролі на комп’ютер чи смартфон — варто насторожитися.

Зміна мови

У кожної пари в стосунках є свій сленг, ласкаві прізвиська, якими люди називають одне одного. Якщо це зникло, а розмови стають усе більш формальними та відстороненими, то це може бути ознакою зради.

Нечесний коханець/-ка уникатиме відвертих питань і зводитиме все до обговорення безпечних нейтральних тем. Це потрібно для того, щоб випадково не скомпрометувати себе.

Звинувачення у зраді

Найкращий захист — напад. Щоб перекласти провину на тебе, партнер вигадуватиме нові приводи для ревнощів та способи викрити тебе у зраді.

Зміни в сексі

Дехто думає, що якщо людина зраджує, то вона зовсім відмовляється від інтимного життя зі своїм постійним партнером. Проте поява когось третього може навпаки розпалити вогонь пристрасті та підвищити лібідо.

Часто зрадники особливо уважні до методів контрацепції.

А якщо ти думаєш, що зраду треба пробачати, то дізнайся, хто така “запасна жінка” та чим небезпечна жертовність у стосунках.