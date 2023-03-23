Дважды в одну реку не войдешь, или какие ошибки после развода мы совершаем

Отношения с людьми — сложная тема, присутствующая в жизни каждого. Будь это романтическая связь, или близкие дружеские отношения — человеку всегда нужен человек: его поддержка и забота.

Однако иногда жизнь разводит нас разными тропами. В таких случаях нужно уметь завершить отношения мудро и с минимальной болью друг для друга.

Какие шесть ошибок допускают люди при расторжении отношений — рассказала доктор психологии Дженнис Вильхауэр.

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По словам психолога, чаще всего такие ошибки возникают из-за низкой самооценки и неуверенности в будущем. Однако эти мысли однозначно следует отгонять от себя.

Думать, что не найдешь кого-нибудь лучше

Конечно, отношения обрывают не просто так: в поведении каждого из нас есть вещи, прямо или косвенно влияющие на отношения с другими людьми.

Однако следует помнить, что завершаются романтические из-за тандема обоих. Поэтому вместо того, чтобы во всем винить себя и убеждаться, что другие мужчины или женщины не будут обращать на тебя внимание, старайся понять причину этих мыслей и проработать их.

Так ты однозначно повысишь собственную самооценку, а вдобавок поймешь, каких ошибок допускал/допускала в общении с бывшим партнером или партнершей.

Думать, что ты обречен/обречена на одиночество

То, что пара разошлась своими путями совсем не означает, что эти люди недостойны быть в других отношениях. Ведь каждый финиш это по сути старт — на этом этапе партнеры научились чему-то новому и готовы к самостоятельной дороге в будущем.

Мысли об обреченности на одиночество — самоустановка, которая может сыграть с тобой злую шутку. Лучше не говорить и не думать так, а развиваться, стремиться к новому и учиться этому.

Если же тебе трудно осознать, что ты прекрасен/прекрасна, тогда выполни простое упражнение:

Возьми лист бумаги;

На нем напиши все преимущества как человека и как партнера, опиши черты характера;

Перечитай этот перечень;

Каждую неделю можешь дополнять его тем, что, по твоему мнению, развито в тебе лучше всего. Наблюдай за собой и выделяй вещи, которые любят и уважают другие.

Давай поговорим?

Другими словами, это тяга к постоянному выяснению отношений, желанию драмы и досказать все.

На самом деле это самая распространенная ошибка среди пар, поскольку после разрыва уже на самом деле не о чем говорить.

Попытки получить ответы от кого-то, кто недостаточно зрел для общения, вызовут, скорее всего, еще больше боли и драмы, — говорит Дженнис.

Вместо этого лучше сфокусироваться на себе и новых друзьях, знакомствах, путешествиях.

Дружба с бывшими

Часто можно услышать фразу: “Мы разошлись друзьями”. На самом деле достаточно трудно представить, что оба человека сначала любили друг друга, а потом оба разлюбили.

Вероятно, за такой формой отношений остается страх разорвать связь навсегда.

— Дружба в такой ситуации действительно возможна, но не сразу. Сначала нужно будет избавиться от боли и научиться жить без этого человека в вашей жизни. На это уйдет много времени, — объясняет эксперт.

Так что если есть желание дружить после разрыва, для начала следует полностью разрешить любые связи на несколько месяцев. Только тогда, когда романтические отношения погаснут, можно начинать строить новые, дружеские отношения.

Обязательно стоит прислушиваться к себе: комфортна ли на самом деле тебе эта дружба?

Всегда было что-то плохое

После разрыва наш мозг пытается залечить раны теплыми, хорошими воспоминаниями. Иногда такие действия могут стать ловушкой, когда ты забываешь все плохие моменты и пытаешься вернуть отношения.

Для того чтобы отпустить ситуацию навсегда, достаточно будет вспомнить и записать все негативные моменты, которые были в паре. Перечитав их, у тебя вряд ли возникнет желание что-либо продолжать.

Следить за жизнью друг друга

Социальные сети — самый простой способ узнать о жизни того или иного человека больше подробностей.

Как бы это банально не звучало, не стоит следить за жизнью бывших: это принесет только боль и разочарование.

Помехой отношениям всегда может стать не только постороннее лицо, но и ситуация вокруг. Почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт мы рассказывали раньше.

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