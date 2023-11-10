Трудности бывают у всех! Шесть способов поговорить с партнером, если ты не доволен(-а) сексуальной жизнью

Гармоничные отношения часто требуют открытого и честного общения, особенно когда речь идет о такой интимной теме, как сексуальная жизнь. Многие пары сталкиваются с трудностями в сексе, но не всегда знают, как правильно поднять эту тему и выразить свои пожелания или беспокойство.
Важно правильно найти способы, которые помогут обоим чувствовать себя комфортно и открыто обсуждать эти вопросы. Подробнее о шести эффективных способах, которые помогут тебе начать диалог с партнером или партнершей о вашей сексуальной жизни рассказали в издании INSIDER.
Сексуальные предпочтения такие же уникальные, как и каждый человек, — объяснила брачная и семейная терапевт Бьянка Родригес.
И добавила, что нет неправильного способа выражения своей сексуальности, если у тебя есть согласие партнера или партнерши. Поэтому эта мысль поможет облегчить разговор с партнером о вашей сексуальной жизни, поскольку это может уменьшить суждения, которые ты можешь иметь о себе или своем партнере.
Если ты волнуешься перед этим разговором — попробуй его воспроизвести и предсказать, что будет говорить он или она. Такая практика поможет понять, что вы хотите сказать, и как ваш партнер может отреагировать на обсуждение.
Психолог доктор Ребекка Монтгомери говорит, что полезно сообщать партнёру о предстоящем разговоре, если не хочешь, чтобы он был застигнут врасплох.
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И добавляет, что это дает ему возможность подготовиться к разговору, а ты можешь быть уверенной, что он находится в восприимчивом состоянии, когда вы начнете говорить.
Если не знаешь, как лучше это сказать, специалистка советует такие фразы:
Когда ваш разговор начался, важно осознавать, как ты разговариваешь со своим партнером, как высказываешься и как выстраиваешь разговор.
Брачный и семейный терапевт Хейди Макбейн советует в разговоре использовать предложения по строению Я — утверждение. Таким образом ты сможешь построить конструктивный разговор и берешь ответственность за свои слова.
Брачный и семейный терапевт Хейди Макбейн советует в разговоре использовать предложения по строению Я — утверждение. Таким образом ты сможешь построить конструктивный разговор и берешь ответственность за свои слова.
К тому же такая форма предложения позволит не сделать так, будто ты просто решил(-а) покритиковать своего партнера.
Когда речь идет о том, чтобы сказать партнеру, что ты не доволен(-а) своей сексуальной жизнью — лучше всего использовать утверждение: Я чувствую X, когда ты делаешь Y.
В таком случае разговор может помочь снять защитные барьеры друг у друга и заинтересовать по-новому. И, как следствие, вы оба сможете открыто поделиться своими желаниями и предпочтениями в сексе.
А чтобы способствовать продуктивному разговору, доктор Монтгомери говорит, что она предлагает обоим партнерам сосредоточиться на том, чтобы задавать открытые вопросы, которые дадут больше информации, чем базовые вопросы с ответами да или нет.
А чтобы способствовать продуктивному разговору, доктор Монтгомери говорит, что она предлагает обоим партнерам сосредоточиться на том, чтобы задавать открытые вопросы, которые дадут больше информации, чем базовые вопросы с ответами да или нет.
Помни, что такой диалог — это не способ покритиковать партнера. В ходе разговора стоит помнить, что главная цель — изменения в лучшую сторону.
Если ты нервничаешь или тебе страшно что-то сказать, просто скажите это вслух. По словам доктора Монтгомери, это как снять напряжение в комнате, когда мы просто называем то, что происходит.
Помни, что никто не имеет идеальной сексуальной жизни, и разговор о том, чего вы хотите, является лучшим шагом для построения здоровой половой жизни.
Помни, что никто не имеет идеальной сексуальной жизни, и разговор о том, чего вы хотите, является лучшим шагом для построения здоровой половой жизни.
А если вам вместе все еще трудно общаться на эту тему, возможно, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Консультация для пар может быть отличным местом, где вы сможете обсудить ваши проблемы в безопасном и спокойном месте.
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