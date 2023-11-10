Труднощі бувають у всіх! Шість способів поговорити з партнером, якщо ти не задоволений(-а) сексуальним життям

Гармонійні стосунки часто потребують відкритого та чесного спілкування, особливо коли йдеться про таку інтимну тему, як сексуальне життя. Багато пар натрапляють на труднощі у сексі, але не завжди знають, як правильно порушити цю тему та висловити свої побажання чи занепокоєння.

Важливо правильно знайти способи, які допоможуть обидвом відчувати себе комфортно і відкрито обговорювати ці питання. Детальніше про шість ефективних способів, які допоможуть тобі розпочати діалог з партнером чи партнеркою про ваше сексуальне життя розповіли у виданні INSIDER.

Як поговорити з партнером, якщо ти не задоволений(-а) сексуальним життям: шість порад

Починай розмову з відкритою душею

Сексуальні уподобання такі ж унікальні, як і кожна людина, — пояснила шлюбна і сімейна терапевтка Б’янка Родрігес.

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Та додала, що немає неправильного способу вираження своєї сексуальності, якщо у тебе є згода партнера чи партнерки. Тож ця думка допоможе полегшити розмову з партнером про ваше сексуальне життя, оскільки це може зменшити судження, які ти можеш мати про себе чи свого партнера.

Спробуй візуалізувати розмову та передбачити реакцію партнера

Якщо ти хвилюєшся перед цією розмовою — спробуй її відтворити та передбачити, що казатиме він чи вона. Така практика допоможе зрозуміти, що ви хочете сказати, і як ваш партнер може відреагувати на обговорення.

Повідом, що ти хочеш поговорити про ваш секс

Психологиня доктор Ребека Монтгомері каже, що корисно повідомляти партнера про майбутню розмову, якщо не хочеш, аби він був заскочений зненацька.

Та додає, що це дає йому можливість підготуватися до розмови, а ти можеш бути впевненою, що він перебуває у сприйнятливому стані, коли ви почнете говорити.

Якщо не знаєш, як краще це сказати, спеціалістка радить такі фрази:

Я хочу більше говорити про секс, і я знаю, що це може бути важко. Я нервую, але я хочу, щоб ми могли поговорити про наше сексуальне життя, ти готовий поговорити про це?

Зверни увагу на те, як ти формулюєш твердження та думки

Коли ваша розмова почалася, важливо усвідомлювати, як ти розмовляєш зі своїм партнером, як висловлюєшся та як вибудовуєш розмову.

Шлюбна і сімейна терапевтка Гейді Макбейн радить у розмові використовувати речення за будовою Я — твердження. Таким чином ти зможеш побудувати конструктивну розмову і береш відповідальність за свої слова.

До того ж така форма речення дозволить не зробити так, ніби ти просто вирішив(-ла) покритикувати свого партнера.

Коли йдеться про те, щоб сказати партнеру, що ти не задоволений(-а) своїм сексуальним життям — найкраще використовувати твердження: Я відчуваю X, коли ти робиш Y.

Запитай у партнера про його сексуальні уподобання та поділися своїми

В такому випадку розмова може допомогти зняти захисні бар’єри одне в одного і зацікавити по-новому. І, як наслідок, ви обоє зможете відкрито поділитися своїми бажаннями та уподобаннями у сексі.

А щоб сприяти продуктивній розмові, доктор Монтгомері каже, що вона пропонує обом партнерам зосередитися на тому, щоб ставити відкриті запитання, які дадуть більше інформації, ніж базові запитання з відповідями так чи ні.

Пам’ятай, що такий діалог — це не спосіб покритикувати партнера. У ході розмови варто пам’ятати, що головна мета — зміни в кращу сторону.

Тож краще під час спілкування казати не про те, що партнер не повинен робити. Розмова буде продуктивнішою, якщо ти скажеш що б ти хотів(-ла), щоб він чи вона робили в майбутньому.

Нервувати — це нормально

Якщо ти нервуєш або тобі страшно щось сказати, просто скажіть це вголос. За словами доктора Монтгомері, це як зняти напругу в кімнаті, коли ми просто називаємо те, що відбувається.

Пам’ятай, що ніхто не має ідеального сексуального життя, і розмова про те, чого ви хочете, є найкращим кроком для побудови здорового статевого життя.

А якщо вам разом все ще важко спілкуватися на цю тему, можливо, варто звернутися за допомогою до професіоналів. Консультація для пар може бути чудовим місцем, де ви зможете обговорити ваші проблеми у безпечному та спокійному місці.

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