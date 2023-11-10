Труднощі бувають у всіх! Шість способів поговорити з партнером, якщо ти не задоволений(-а) сексуальним життям

Гармонійні стосунки часто потребують відкритого та чесного спілкування, особливо коли йдеться про таку інтимну тему, як сексуальне життя. Багато пар натрапляють на труднощі у сексі, але не завжди знають, як правильно порушити цю тему та висловити свої побажання чи занепокоєння.
Важливо правильно знайти способи, які допоможуть обидвом відчувати себе комфортно і відкрито обговорювати ці питання. Детальніше про шість ефективних способів, які допоможуть тобі розпочати діалог з партнером чи партнеркою про ваше сексуальне життя розповіли у виданні INSIDER.
Сексуальні уподобання такі ж унікальні, як і кожна людина, — пояснила шлюбна і сімейна терапевтка Б’янка Родрігес.
Та додала, що немає неправильного способу вираження своєї сексуальності, якщо у тебе є згода партнера чи партнерки. Тож ця думка допоможе полегшити розмову з партнером про ваше сексуальне життя, оскільки це може зменшити судження, які ти можеш мати про себе чи свого партнера.
Якщо ти хвилюєшся перед цією розмовою — спробуй її відтворити та передбачити, що казатиме він чи вона. Така практика допоможе зрозуміти, що ви хочете сказати, і як ваш партнер може відреагувати на обговорення.
Психологиня доктор Ребека Монтгомері каже, що корисно повідомляти партнера про майбутню розмову, якщо не хочеш, аби він був заскочений зненацька.
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Та додає, що це дає йому можливість підготуватися до розмови, а ти можеш бути впевненою, що він перебуває у сприйнятливому стані, коли ви почнете говорити.
Якщо не знаєш, як краще це сказати, спеціалістка радить такі фрази:
Коли ваша розмова почалася, важливо усвідомлювати, як ти розмовляєш зі своїм партнером, як висловлюєшся та як вибудовуєш розмову.
Шлюбна і сімейна терапевтка Гейді Макбейн радить у розмові використовувати речення за будовою Я — твердження. Таким чином ти зможеш побудувати конструктивну розмову і береш відповідальність за свої слова.
Шлюбна і сімейна терапевтка Гейді Макбейн радить у розмові використовувати речення за будовою Я — твердження. Таким чином ти зможеш побудувати конструктивну розмову і береш відповідальність за свої слова.
До того ж така форма речення дозволить не зробити так, ніби ти просто вирішив(-ла) покритикувати свого партнера.
Коли йдеться про те, щоб сказати партнеру, що ти не задоволений(-а) своїм сексуальним життям — найкраще використовувати твердження: Я відчуваю X, коли ти робиш Y.
В такому випадку розмова може допомогти зняти захисні бар’єри одне в одного і зацікавити по-новому. І, як наслідок, ви обоє зможете відкрито поділитися своїми бажаннями та уподобаннями у сексі.
А щоб сприяти продуктивній розмові, доктор Монтгомері каже, що вона пропонує обом партнерам зосередитися на тому, щоб ставити відкриті запитання, які дадуть більше інформації, ніж базові запитання з відповідями так чи ні.
А щоб сприяти продуктивній розмові, доктор Монтгомері каже, що вона пропонує обом партнерам зосередитися на тому, щоб ставити відкриті запитання, які дадуть більше інформації, ніж базові запитання з відповідями так чи ні.
Пам’ятай, що такий діалог — це не спосіб покритикувати партнера. У ході розмови варто пам’ятати, що головна мета — зміни в кращу сторону.
Тож краще під час спілкування казати не про те, що партнер не повинен робити. Розмова буде продуктивнішою, якщо ти скажеш що б ти хотів(-ла), щоб він чи вона робили в майбутньому.
Якщо ти нервуєш або тобі страшно щось сказати, просто скажіть це вголос. За словами доктора Монтгомері, це як зняти напругу в кімнаті, коли ми просто називаємо те, що відбувається.
Пам’ятай, що ніхто не має ідеального сексуального життя, і розмова про те, чого ви хочете, є найкращим кроком для побудови здорового статевого життя.
Пам’ятай, що ніхто не має ідеального сексуального життя, і розмова про те, чого ви хочете, є найкращим кроком для побудови здорового статевого життя.
А якщо вам разом все ще важко спілкуватися на цю тему, можливо, варто звернутися за допомогою до професіоналів. Консультація для пар може бути чудовим місцем, де ви зможете обговорити ваші проблеми у безпечному та спокійному місці.
Раніше ми розповідали, як війна впливає на статеве життя.
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