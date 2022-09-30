Тревожное расстройство: что это, какие симптомы и диагностика — объяснение эксперта

Стресс, пережитый из-за войны, может изменить всю твою жизнь. Состояние каждого из нас подверглось испытаниям, никогда ранее не виданным младшим поколением. Частыми стали и приступы непонятной тревоги даже при относительно спокойных событиях.
Но нормально ли, когда состояние тревоги затягивается надолго, и как не запустить этот процесс в тревожное расстройство? Доктор психологических наук Людмила Бегеза рассказала, что такое тревожное расстройство и чем оно отличается от самого явления тревожности.
— Следует понимать, что явление тревоги возникает у человека как защитная реакция на опасные и непонятные, непредсказуемые события вокруг. Тревожность как качество характера может окутывать нас тогда, когда мы задумываемся над чем-нибудь, на что повлиять не можем.
Но существует довольно тонкий предел, когда постоянное состояние тревоги переходит в статическое, и тогда уже может быть развитие тревожного расстройства.
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Именно во время войны возникает такое явление, его еще можно назвать посттравматическим стрессовым расстройством — когда эмоции все еще не утихают, но нет острой реакции на стресс.
Если человек столкнулся с тревожным расстройством уже в период войны, ему следует обратиться к психологу: он поможет справиться с острой реакцией на возбудители. Если же расстройство было диагностировано ранее — обращение нужно передать психиатру.
Если человек столкнулся с тревожным расстройством уже в период войны, ему следует обратиться к психологу: он поможет справиться с острой реакцией на возбудители. Если же расстройство было диагностировано ранее — обращение нужно передать психиатру.
При этом из собственных наблюдений могу объяснить кардинальную разницу проявлений тревожного расстройства до и после войны. Если раньше человек много ел и соответственно толстел, сейчас его “заедание” не добавляет килограммов, а наоборот — забирает.
При этом из собственных наблюдений могу объяснить кардинальную разницу проявлений тревожного расстройства до и после войны. Если раньше человек много ел и соответственно толстел, сейчас его “заедание” не добавляет килограммов, а наоборот — забирает.
У детей тревожное расстройство может также сопровождаться высокой температурой без видимой причины, рвотой или неконтролируемым мочеиспусканием.
Важно помнить, что при возникновении любого физического или ментального дискомфорта нужно немедленно обратиться к врачу. Если сначала расстройство может провоцировать только конфликтные ситуации между людьми и соматические симптомы, то впоследствии игнорирование может стать более серьезной проблемой, которую придется лечить медикаментозно.
Вместе с психологами и психотерапевтами на помощь человеку придут и врачи других направлений: невропатолог, например.
Вместе с психологами и психотерапевтами на помощь человеку придут и врачи других направлений: невропатолог, например.
Чтобы удержать себя в здравом уме, можно обращаться по телефонам доверия: круглосуточные бесплатные телефоны доверия есть в свободном доступе.
Как отмечает Людмила Бегеза, лечение всегда индивидуально. Вместе с тем наша психика обладает способностью легко приспосабливаться к любым событиям и опыту, который они принесли в нашу жизнь.
Поэтому при качественной терапии и лечении тревожность может просто перейти в пассивную фазу — когда воспоминания не будут вызывать яркой реакции нашей психики. Травматический опыт перерастает в менее болезненное проявление.
А как помочь себе во время обострения тревожности и чем себя “заземлить”, мы рассказывали тебе ранее.
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