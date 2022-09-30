Тревожное расстройство: что это, какие симптомы и диагностика — объяснение эксперта

Стресс, пережитый из-за войны, может изменить всю твою жизнь. Состояние каждого из нас подверглось испытаниям, никогда ранее не виданным младшим поколением. Частыми стали и приступы непонятной тревоги даже при относительно спокойных событиях.

Но нормально ли, когда состояние тревоги затягивается надолго, и как не запустить этот процесс в тревожное расстройство? Доктор психологических наук Людмила Бегеза рассказала, что такое тревожное расстройство и чем оно отличается от самого явления тревожности.

Что такое тревожное расстройство и каковы его симптомы

— Следует понимать, что явление тревоги возникает у человека как защитная реакция на опасные и непонятные, непредсказуемые события вокруг. Тревожность как качество характера может окутывать нас тогда, когда мы задумываемся над чем-нибудь, на что повлиять не можем.

Но существует довольно тонкий предел, когда постоянное состояние тревоги переходит в статическое, и тогда уже может быть развитие тревожного расстройства.

Именно во время войны возникает такое явление, его еще можно назвать посттравматическим стрессовым расстройством — когда эмоции все еще не утихают, но нет острой реакции на стресс.

Если человек столкнулся с тревожным расстройством уже в период войны, ему следует обратиться к психологу: он поможет справиться с острой реакцией на возбудители. Если же расстройство было диагностировано ранее — обращение нужно передать психиатру.

К симптомам тревожного расстройства можно отнести:

постоянный страх и неуверенность;

проблемы со сном: человеку часто снятся или видятся страшные события, которые он уже пережил — флешбеки;

потеря аппетита или наоборот — заедание стресса;

При этом из собственных наблюдений могу объяснить кардинальную разницу проявлений тревожного расстройства до и после войны. Если раньше человек много ел и соответственно толстел, сейчас его “заедание” не добавляет килограммов, а наоборот — забирает.

повышение голоса или покрикивание в ситуации, которая этого совершенно не провоцировала;

повышенная эмоциональная нестабильность: слезы или смех;

повышенная тактильная потребность: человеку тяжело кого-то от себя отпускать и ему постоянно хочется объятий;

быстрое сердцебиение и недостаток кислорода при вдыхании, перепад давления и головные боли;

головокружение и туман в голове, дрожь и сильное потоотделение.

У детей тревожное расстройство может также сопровождаться высокой температурой без видимой причины, рвотой или неконтролируемым мочеиспусканием.

Куда обращаться, если у тебя тревожное расстройство

Важно помнить, что при возникновении любого физического или ментального дискомфорта нужно немедленно обратиться к врачу. Если сначала расстройство может провоцировать только конфликтные ситуации между людьми и соматические симптомы, то впоследствии игнорирование может стать более серьезной проблемой, которую придется лечить медикаментозно.

Вместе с психологами и психотерапевтами на помощь человеку придут и врачи других направлений: невропатолог, например.

Чтобы удержать себя в здравом уме, можно обращаться по телефонам доверия: круглосуточные бесплатные телефоны доверия есть в свободном доступе.

0 800 501 212;

(044) 456 17 02;

(044) 456 17 25.

Возможно ли вылечить тревожное расстройство?

Как отмечает Людмила Бегеза, лечение всегда индивидуально. Вместе с тем наша психика обладает способностью легко приспосабливаться к любым событиям и опыту, который они принесли в нашу жизнь.

Поэтому при качественной терапии и лечении тревожность может просто перейти в пассивную фазу — когда воспоминания не будут вызывать яркой реакции нашей психики. Травматический опыт перерастает в менее болезненное проявление.

А как помочь себе во время обострения тревожности и чем себя “заземлить”, мы рассказывали тебе ранее.

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