На монумент Родина-мать в Киеве подняли трезубец. Работы начали еще 5 августа и продолжались несколько часов, герб подняли на 24 метра, закрепили и перенесли работы на следующий день, в том числе из-за российских обстрелов.

Монтажные работы планируют завершить ко Дню флага Украины — 23 августа.

Родина-мать с трезубцем сегодня — ФОТО и ВИДЕО

Красивая и могучая! Родина-мать уже с трезубцем! Смотри мощные фото и видео / 6 Фотографий

Фото: оператор ICTV Максимилиан Ильченко

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Родина-мать – история

Родина-мать – величественная скульптура, расположенная в Киеве. Она находится на правом высоком берегу реки Днепр, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Открытие состоялось в 1981 году, и монумент стал самой высокой монументальной скульптурой в Европе с высотой 62 метра и 40 метров.

Создателем этого монумента является скульптор Василий Бородай.

Напомним, трезубец был создан на украинском предприятии. Он заменил советский герб СССР на щите монумента Родина-мать. В прошлом году декоммунизацию поддержали 85% опрошенных пользователей приложения Дія, что составило почти 800 тысяч человек. После этого Министерство культуры приступило к реализации проекта.

Обновить монумент решили ко Дню Независимости, однако общественность резко отреагировала на стоимость работ – это 28 млн грн. Заметим, все средства предоставляют доноры и меценаты, которые считают, что пора избавиться от символов красного террора.

Читай больше в нашем материале об изготовлении трезубца для Родины-матери.