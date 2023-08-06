На монумент Батьківщина-мати у Києві підняли тризуб. Роботи почали ще 5 серпня і тривали кілька годин, герб підняли на 24 метри, закріпили та перенесли роботи на наступний день, зокрема через російські обстріли.

Монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України — 23 серпня.

Батьківщина-мати з тризубом сьогодні — ФОТО і ВІДЕО

Красива і могутня! Батьківщина-мати вже з тризубом! Дивись потужні фото і відео / 6 Фотографій

Фото: оператор ICTV Максиміліан Ільченко

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Батьківщина-мати — історія

Батьківщина-мати — велична скульптура, що розташована в Києві. Вона знаходиться на високому правому березі річки Дніпро, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Відкриття відбулося у 1981 році, і монумент став найвищою монументальною скульптурою в Європі, з висотою 62 метри та 40 метрів.

Творцем цього монумента є скульптор Василь Бородай.

Нагадаємо, український тризуб було створено на українському підприємстві. Тризуб замінив радянський герб СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати. Минулого року декомунізацію підтримали 85% опитаних користувачів додатка Дія, що складає майже 800 тисяч осіб. Після цього Міністерство культури розпочало реалізацію проекту.

Оновити монумент вирішили до Дня Незалежності, однак громадськість різко відреагувала на вартість робіт — це 28 млн грн. Зауважимо, всі кошти надають донори та меценати, які вважають, що настав час позбутися символів червоного терору.

Читай більше у нашому матеріалі про виготовлення тризуба для Батьківщини-матері.