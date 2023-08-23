Для ускорения логистики: Украина и Польша внедрят совместный пограничный контроль

В рамках движения Украины в направлении Европейского Союза одним из ключевых аспектов становится расширение и оптимизация пограничной логистики.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Одной из важных задач правительства сейчас является развитие пограничной инфраструктуры, совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС, а также продолжение таможенного безвиза.

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Сейчас на границе Украины с Европейским союзом функционирует 21 пункт пропуска. Из них три открыты во время полномасштабной войны.

В планах создание девяти новых автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕС, а также модернизация 13 существующих, — отметил премьер-министр на заседании правительства.

Что касается совместного таможенного и пограничного контроля — это будет иметь вид одного пункта пропуска, на котором будут работать представители обеих стран. По словам Шмыгаля, эти действия способствуют интеграции в Евросоюз, ускоряют логистику и минимизируют коррупцию.

Самые активные работы запланировано провести на границе с Польшей. Что касается финансирования, есть договоренность о получении нашей страной льготного кредита в размере 160 млн евро от Польши для обновления дорог, пунктов пропуска и закупки сканеров.

Хотим напомнить, что сейчас не всем мужчинам запрещено выезжать за пределы Украины. Ранее мы рассказывали об 11 категориях мужчин, которые могут выезжать за границу.

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