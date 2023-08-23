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Для ускорения логистики: Украина и Польша внедрят совместный пограничный контроль

Диана Просяник, редактор сайта 23 августа 2023, 12:00
кордон
Фото: Государственная пограничная служба Украины

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