Для прискорення логістики: Україна та Польща впровадять спільний прикордонний контроль

У рамках руху України в напрямі до Європейського Союзу одним з ключових аспектів стає розширення та оптимізація прикордонної логістики.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Одним з важливих завдань уряду нині є розбудова прикордонної інфраструктури, спільний митний та прикордонний контроль із країнами ЄС, а також продовження митного безвізу.

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Нині на кордоні України з Європейським Союзом функціонує 21 пункт пропуску. З них три відкриті під час повномасштабної війни.

У планах — створення дев’яти нових автомобільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС, а також модернізація 13 наявних, — зазначив прем’єр-міністр на засіданні уряду.

Щодо спільного митного та прикордонного контролю — це буде мати вигляд одного пункту пропуску, на якому працюватимуть представники обох країн. За словами Шмигаля, ці дії сприяють інтеграції в Євросоюз, прискорюють логістику та мінімізують корупцію.

Найактивніші роботи заплановано провести на кордоні з Польщею. Що стосується фінансування, є домовленість про отримання нашою країною пільгового кредиту розміром 160 млн євро від Польщі для оновлення доріг, пунктів пропуску та закупівлі сканерів.

Хочемо нагадати, що нині не всім чоловікам заборонено виїжджати за межі України. Раніше ми розповідали про 11 категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон.

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