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Для прискорення логістики: Україна та Польща впровадять спільний прикордонний контроль

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 12:00
кордон
Фото: Державна прикордонна служба України

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