Ради качества и комфорта: Укрзалізниця изменит стоимость постельного белья после обновления комплектов

Обновленные матрасы, подушки и даже простыни. Над всем этим Укрзалізниця долгое время работала, чтобы повысить качество обслуживания украинских путешественников, а вместе с тем — и их чувство комфорта.

Однако, как заявляет пресс-служба Укрзалізниці, после полного обновления комплектов, компании придется изменить и стоимость постельного белья в пассажирских поездах.

Впервые за пять лет стоимость постельного белья будет проиндексирована. Теперь пассажиры получат более качественную услугу.

Укрзалізниця изменит стоимость постельного белья — что известно

Как сообщают в Укрзалізниці, с 22 мая цена постельного белья в плацкартных и купейных вагонах будет стоить не 50, а уже 80 гривен.

Что же касается стоимости комплекта белья в вагонах СВ, то его цена вырастет с 60 до 120 гривен.

Компания объясняет, что перед тем как поднимать стоимость услуги, Укрзалізниця завершила замену постельного белья в поездах. А уже в конце июня будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения.

Также, перед тем как закупать новые комплекты, компания провела консультации с производителями и поставщиками соответствующей продукции. Все это, для того чтобы заменить устаревший инвентарь, наработать новые стандарты и повысить комфорт.

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