Ради качества и комфорта: Укрзалізниця изменит стоимость постельного белья после обновления комплектов

Обновленные матрасы, подушки и даже простыни. Над всем этим Укрзалізниця долгое время работала, чтобы повысить качество обслуживания украинских путешественников, а вместе с тем — и их чувство комфорта.
Однако, как заявляет пресс-служба Укрзалізниці, после полного обновления комплектов, компании придется изменить и стоимость постельного белья в пассажирских поездах.
Впервые за пять лет стоимость постельного белья будет проиндексирована. Теперь пассажиры получат более качественную услугу.
Впервые за пять лет стоимость постельного белья будет проиндексирована. Теперь пассажиры получат более качественную услугу.
Как сообщают в Укрзалізниці, с 22 мая цена постельного белья в плацкартных и купейных вагонах будет стоить не 50, а уже 80 гривен.
Что же касается стоимости комплекта белья в вагонах СВ, то его цена вырастет с 60 до 120 гривен.
Компания объясняет, что перед тем как поднимать стоимость услуги, Укрзалізниця завершила замену постельного белья в поездах. А уже в конце июня будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения.
Также, перед тем как закупать новые комплекты, компания провела консультации с производителями и поставщиками соответствующей продукции. Все это, для того чтобы заменить устаревший инвентарь, наработать новые стандарты и повысить комфорт.
Взять билеты на поезд, к тому же в подходящем направлении, бывает достаточно сложно. Поэтому читай, как приобрести билеты на поезд Киев — Варшава.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.