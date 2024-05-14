Чтобы снова объединить сердца: как приобрести билеты на поезд Киев — Варшава

Железнодорожные пути всегда объединяли семьи, которые находились на расстоянии. Однако во времена полномасштабной войны они приобрели большее значение, и теперь крепко держат тех, кого разделяют тысячи километров. В этом помогает и поезд Киев — Варшава.
Однако, в отличие от времен, когда существовала альтернатива поездам, сейчас взять билеты на этот вид транспорта еще и в нужном направлении бывает довольно непросто. Поэтому объясняем дальше, как приобрести билеты на поезд Киев — Варшава №67/68 в 2024 году.
В первую очередь важно знать правила продажи билетов на поезд Киев — Варшава №67/68. Ведь в ноябре 2023 года было утверждено использование Дія.Підпис в приложении Укрзалізниця. Это было необходимо во избежание спекуляций с продажей билетов.
Дія.Підпис может получить любой, у кого есть один из биометрических документов в Дії как, например, ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство.
Далее остается только вовремя начать поиск билетов на поезд Киев — Варшава в приложении Укрзалізниця, обычно поступающих в продажу в 9:00 за 20 дней до поездки.
Также, если тебе нужно в Польшу, но не именно в Варшаву, или ты ищешь другой город для транзита, то можешь попробовать приобрести билеты в Перемышль. Туда курсируют поезда из Киева, Одессы, Харькова и Запорожья.
А вот до Хелма ты можешь доехать поездом из Киева, Днепра и Харькова.
Кроме того, онлайн можно приобрести билеты и в другие страны. Такую возможность Укрзалізниця анонсировала еще в марте 2024 года. Читай, как купить билеты в Австрию и Венгрию онлайн.
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