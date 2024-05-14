Чтобы снова объединить сердца: как приобрести билеты на поезд Киев — Варшава

Железнодорожные пути всегда объединяли семьи, которые находились на расстоянии. Однако во времена полномасштабной войны они приобрели большее значение, и теперь крепко держат тех, кого разделяют тысячи километров. В этом помогает и поезд Киев — Варшава.

Однако, в отличие от времен, когда существовала альтернатива поездам, сейчас взять билеты на этот вид транспорта еще и в нужном направлении бывает довольно непросто. Поэтому объясняем дальше, как приобрести билеты на поезд Киев — Варшава №67/68 в 2024 году.

Поезд Киев — Варшава: как приобрести билеты

В первую очередь важно знать правила продажи билетов на поезд Киев — Варшава №67/68. Ведь в ноябре 2023 года было утверждено использование Дія.Підпис в приложении Укрзалізниця. Это было необходимо во избежание спекуляций с продажей билетов.

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Дія.Підпис может получить любой, у кого есть один из биометрических документов в Дії как, например, ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство.

Далее остается только вовремя начать поиск билетов на поезд Киев — Варшава в приложении Укрзалізниця, обычно поступающих в продажу в 9:00 за 20 дней до поездки.

Как купить билеты

Нужно выбрать поезд до станции Варшава Всходня, или оттуда. Подтвердить личность с помощью Дія.Підпис. Выбрать вагон и место. Введите информацию о пассажире. Оплатить билет.

Также, если тебе нужно в Польшу, но не именно в Варшаву, или ты ищешь другой город для транзита, то можешь попробовать приобрести билеты в Перемышль. Туда курсируют поезда из Киева, Одессы, Харькова и Запорожья.

А вот до Хелма ты можешь доехать поездом из Киева, Днепра и Харькова.

Кроме того, онлайн можно приобрести билеты и в другие страны. Такую возможность Укрзалізниця анонсировала еще в марте 2024 года. Читай, как купить билеты в Австрию и Венгрию онлайн.

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