Щоб знову об’єднати серця: як придбати квитки на потяг Київ — Варшава

Залізничні колії завжди об’єднували родини, які перебували на відстані. Проте в часи повномасштабної війни вони набули більшого значення й тепер міцно тримають тих, кого розділяють тисячі кілометрів. У цьому допомагає й потяг Київ — Варшава.

Однак, на відміну від часів, коли існувала альтернатива потягам, зараз взяти квитки на цей вид транспорту, ще й в потрібному напрямку, буває досить непросто. Тому пояснюємо далі, як придбати квитки на потяг Київ — Варшава № №67/68 у 2024 році.

Потяг Київ — Варшава: як придбати квитки

Насамперед важливо знати правила продажу квитків на потяг Київ — Варшава № №67/68. Адже у листопаді 2023 року було затверджено використання Дія.Підпис у застосунку Укрзалізниця. Це було необхідно, аби уникнути спекуляцій з продажем квитків.

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Дія.Підпис може отримати будь-хто, у кого є один з біометричних документів у Дії як, наприклад, ID-картка, закордонний паспорт чи посвідка на проживання.

Далі лишається тільки вчасно розпочати пошук квитків на потяг Київ — Варшава у застосунку Укрзалізниця, які зазвичай надходять у продаж о 9:00 за 20 днів до поїздки.

Як придбати квитки

Потрібно обрати потяг до станції Варшава Всходня, або ж звідти. Підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис Обрати вагон та місце. Ввести інформацію про пасажира. Оплатити квиток.

Також, якщо тобі потрібно до Польщі, але не саме до Варшави, або ж ти шукаєш інше місто для транзиту, то можеш спробувати придбати квитки до Перемишля. Туди курсують потяги з Києва, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

А ось до Хелма ти можеш доїхати потягом з Києва, Дніпра та Харкова.

Крім того, онлайн можна придбати квитки й до інших країн. Таку можливість Укрзалізниця анонсувала ще у березні 2024 року. Читай, як придбати квитки до Австрії та Угорщини онлайн.

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