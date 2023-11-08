Для зручності та уникнення перекупів: купити квитки на потяг Київ-Варшава тепер можна тільки через Дія.Підпис

Українські системи продовжують інтегрувати для зручності у користуванні та перешкоджання незаконних дій.

Відтак, тепер придбати квитки на потяг Київ-Варшава можна буде через застосунок Дія, у розділі Дія.Підпис.

Інструкція, як купити квиток на поїзд Київ-Варшава — у нашому матеріалі

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Про нововведення розповів віцепремʼєр міністр та міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Боротьба з перекупами та зручний сервіс — інтегрували Дію із застосунком Укрзалізниці, — наголошує він.

— УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом.

Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ти — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують.

А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Михайло Федоров зазначив, що тепер чекати на повернення коштів не доведеться, так само як і їхати задля цього до каси вокзалу та писати заяву.

— Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд.

Голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко також зазначив, що вимушений крок призупинення цієї послуги був зроблений саме через активізацію перекупів квитків.

— Влітку ми були вимушені тимчасово призупинити цю послугу через активізацію перекупів. Цей вимушений крок мав досить непоганий результат, проте була й зворотна сторона — незручності для наших добросовісних користувачів. Але вихід завжди є, якщо ти над цим працюєш.

Також Укрзалізниця дослухалася до пасажирів й пасажирок: планують збільшити кількість жіночих купе у вагонах. Читай, на яких саме напрямках чекати жіночі купе.

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