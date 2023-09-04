Перекупникам приготуватися. В УЗ натякнули на верифікацію квитків через Дію

Українці, які хоча б раз подорожували напрямком Київ — Варшава чи Київ — Відень або іншими міжнародними сполученнями, певно, знають, як важко придбати квитки. Однак не для перекупників.

У них квитки є завжди. Аби боротися з перекупством та дати можливість усім охочим купити квиток, запустять нову інтеграцію з Дія.

Квитки до Польщі через верифікацію в Дії: що відомо

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів Яні Брензей про нову інтеграцію із застосунком Дія, яка унеможливить перекупство квитків. Кількість міжнародних перевезень збільшилася у 12 разів з початку повномасштабної війни.

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Якщо брати сполучення Україна — Польща, використані всі можливі слоти залізничних операторів. З Віднем є різниця в коліях, таких вагонів мало, тому попит великий, — каже Перцовський.

Аби спростити придбання квитків для пасажирів, продаж квитків у Польщу перевели в онлайн-режим. Крім цього, змінили систему повернення, щоб перекупники не могли змінювати ім’я в системі.

Популярною шахрайською схемою від перекупників стало підроблення квитків у фотошопі та продаж одного квитка багатьом людям.

Нині ажіотаж на квитки потроху спадає: якщо не вдалося придбати квиток на потяг за 20 днів, є можливість придбати його за два дні до відправлення, коли відбувається повернення квитків та оновлення їхньої кількості.

Незабаром Укрзалізниця анонсує нову інтеграцію з Дією, аби акаунти в додатку купівлі квитків були верифіковані. Відтак простежувати масовий викуп квитків буде значно простіше. Таку систему запровадять не тільки на міжнародних, а й на внутрішніх рейсах.

В Укрзалізниці є можливість розширити один рейс до Варшави, але поляки ставляться до цього з обережністю, тому процес поки зупинений. Нині працюють над сполученням Львів — Варшава. Незабаром пасажири зможуть подорожувати цим напрямком.

Раніше ми розповідали про скасування деяких потягів до Польщі.

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