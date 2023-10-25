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Укрзалізниця анонсувала появу жіночих купе на ще чотирьох напрямках: у яких потягах вони зʼявляться

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Жовтня 2023, 13:50
Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця, Pexels

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Укрзалізниця анонсувала появу жіночих купе на ще чотирьох напрямках: у яких потягах вони зʼявляться
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