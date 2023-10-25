Укрзалізниця анонсувала появу жіночих купе на ще чотирьох напрямках: у яких потягах вони зʼявляться

Безпека та комфорт — той необхідний мінімум, який повинен бути у житті кожної людини. Однак, на жаль, в Україні й досі дуже високий показник кількості зґвалтувань та випадків сексуального насильства. Офіційна статистика ж не відображає й половини прецедентів.

Часто небезпека на жінок та дівчат чатувала у потягах. Навесні 2023 року Укрзалізниця ухвалила рішення про виділення окремих жіночих купе на напрямках, що тривають понад вісім годин або уночі.

Раніше такі купе були доступні лише у кількох потягах. Сьогодні стало відомо про запровадження жіночих купе у ще чотирьох поїздах в Україні.

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Жіночі купе в Укрзалізниці

Як повідомили в Укрзалізниці, з 15 листопада у ще чотирьох поїздах стануть доступними жіночі купе.

Жіночі купе будуть доступні у поїздах:

№17/18 Харків — Ужгород;

Ужгород; №29/30 Київ — Ужгород;

№3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№26/236 Одеса — Рахів.

Продаж квитків у додатку Укрзалізниці відкриється з 27 жовтня. Глибина продажу — 20 діб.

Жіночі купе позначаються у додатку при купівлі квитків, а їздити в них можуть лише жінки та діти віком до пʼяти років.

Як додає Укрзалізниця, в середньому жіночі купе зараз заповнюються на 93%.

— За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали “довгі” рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також додали до проекту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів, — зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

Як придбати квиток у жіноче купе та скільки він коштує, ми розповідали раніше.

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