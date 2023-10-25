Укрзалізниця анонсировала появление женских купе на ещё четырех направлениях: где они появятся

Безопасность и комфорт — тот необходимый минимум, который должен быть в жизни каждого человека. Однако, к сожалению, в Украине до сих пор очень высок показатель количества изнасилований и случаев сексуального насилия. Официальная статистика не отражает и половины прецедентов.

Часто опасность для женщин и девушек поджидала в поездах. Весной 2023 года Укрзалізниця приняла решение о выделении отдельных женских купе на направлениях, которые длятся более восьми часов или ночью.

Ранее такие купе были доступны только в нескольких поездах. Сегодня стало известно о введении женских купе ещё в четырех поездах в Украине.

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Женские купе в Укрзалізниці

Как сообщили в Укрзалізниці, с 15 ноября в ещё четырех поездах станут доступны женские купе.

Женские купе будут доступны в поездах:

№17/18 Харьков — Ужгород;

№29/30 Киев — Ужгород;

№3/4 Запорожье — Ужгород;

№26/236 Одесса — Рахов.

Продажа билетов в приложении Укрзалізниці откроется с 27 октября. Глубина продажи — 20 суток.

Женские купе обозначаются в приложении при покупке билетов, а ездить в них могут только женщины и дети до пяти лет.

Как добавляет Укрзалізниця, в среднем женские купе сейчас заполняются на 93%.

— За четыре месяца мы реализовали уже 25 тыс. билетов. Потому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга. Выбирали “длинные” рейсы, где путешествуют многие женщины с детьми, а также добавили к проекту новые направления: Одессу, Запорожье, Ивано-Франковск, Рахов, — отметил председатель правления АО Укрзалізниця Евгений Лященко.

Как купить билет в женское купе и сколько он стоит, мы рассказывали раньше.

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