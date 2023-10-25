Новости

Укрзалізниця анонсировала появление женских купе на ещё четырех направлениях: где они появятся

Виктория Мельник, журналист сайта 25 октября 2023, 13:50
Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця, Pexels

Больше новостей
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья
Коктейлі на Гелловін рецепти
Вкусно, аж страшно! Простые рецепты коктейлей на Хэллоуин
Укрзалізниця анонсировала появление женских купе на ещё четырех направлениях: где они появятся
Фильм Пять ночей c Фредди: когда выйдет в Украине и что известно о киноленте
шлюбний договір
Между нами любовь и… контракт: как заключение брачного договора может защитить от финансового насилия
Смотреть больше

Материалы по теме

Реєстрація на Green Card 2025: як її отримати
Ты еще успеваешь выиграть мечту! Как зарегистрироваться на Green Card 2025 — важные правила участия
Що подивитися в Івано-Франківську
Уютный и современный город с интересной историей. Рассказываем об Ивано-Франковске: что посмотреть и где погулять
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
Безвіз з ЄС: Єврокомісія оголосила рекомендації Україні для продовження безвізу
Еврокомиссия объявила рекомендации для Украины о продлении безвизового режима: какие три главных пункта

Видео
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей

135 зараженных гепатитом А в Винницкой области. Как проявляется болезнь и есть ли вакцина в Украине
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 27 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Каждый бой — это кровь и пот пехотинцев: уникальный репортаж из “заколдованного” Серебрянского леса
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегасбор на 30 миллионов для 3 ОШБр! Помоги героям с зимней амуницией
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Теперь мины не страшны? Что известно об обучении украинских ВМС в Великобритании и разминировании Черного моря
0:02:58
Холодний Яр
Надоело это издевательство, когда стирают мой город с лица земли. Откровение холоднояровцев из-под Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 26 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру
0:05:00
Втратив руку у важких боях: як допомогти захиснику Геннадію Сисоєву
Тянусь взять автомат, а руки нет. История защитника Геннадия Сысоева и как можно ему помочь
0:06:58
Електронна мобілізація
Ловить на улице больше не будут? Что предусматривает электронный реестр военнослужащих и когда заработает
Больше видео
одноразова допомога
Читать дальше
Одноразовая денежная помощь 4 415 гривен: кто и как может получить
Щорічний тест з медіаграмотності в Україні 2023
Читать дальше
А ты хорошо в этом разбираешься? В Украине второй раз проведут тест по медиаграмотности: что известно и где его пройти

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь