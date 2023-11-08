Для удобства и избегания перекупов: купить билеты на поезд Киев-Варшава теперь можно только через Дія.Підпис

Украинские системы продолжают интегрироваться для удобства использования и препятствования незаконных действий.

Теперь приобрести билеты на поезд Киев-Варшава можно будет через приложение Дія, в разделе Дія.Підпис.

Инструкция, как купить билет на поезд Киев-Варшава — в нашем материале.

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О нововведениях рассказал вице-премьер министр и министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

Борьба с перекупами и удобный сервис интегрировали Дія с приложением Укрзалізниці, отмечает он.

— УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали деньги и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзалізниці можно только с Дія.Підпис.

Верификация аккаунта через Дія подтвердит, что ты — реальный человек. Так что если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют.

А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство, говорится в сообщении.

Вместе с тем, Михаил Федоров отметил, что теперь ждать возврата средств не придется, равно как и ехать для этого в кассу вокзала и писать заявление.

— Благодаря Действию. Подписи это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ через несколько секунд.

Председатель правления АО Укрзалізниця Евгений Лященко также отметил, что вынужденный шаг приостановки этой услуги был сделан именно из-за активизации перекупов билетов.

— Летом мы вынуждены были приостановить эту услугу из-за активизации перекупов. Этот вынужденный шаг имел довольно неплохой результат, однако была и обратная сторона — неудобства наших добросовестных пользователей. Но выход всегда есть, если ты над этим работаешь.

Также Укрзалізниця прислушалась к пассажирам и пассажиркам: планируют увеличить количество женских купе в вагонах. Читай, на каких направлениях ждать женские купе.

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