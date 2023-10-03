Укрзалізниця запустит два новых поезда в Польшу и Чехию — подробности запуска маршрутов

Пока украинцы только во снах вылетают из Борисполя, Укрзалізниця создает новые международные пути, которые помогут добраться до нужной точки если не мира, то стран ЕС точно.

Глава правления Укрзалізниці Евгений Лященко в интервью изданию Интерфакс-Украина рассказал, что Укрзалізниця запустит два новых поезда по международным направлениям в Польшу и Чехию.

Что известно о новых поездах в Польшу и Чехию

По словам Евгения Лященко, международный рейс по направлению Варшава — Рава-Русская — Брюховичи запланирован уже на октябрь. А в ноябре начнет курсировать поезд Чоп — Прага.

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Новые поезда будут курсировать по европути, поэтому использовать будут подвижной состав соседних стран ЕС.

Также в компании обсуждается возможность установить железнодорожное сообщение с Румынией через Черновцы. А вместе с оператором RegioJet уже идет работа над созданием маршрута Перемышль — Берлин — Ганновер.

Может появиться и маршрут Львов — Варшава. Однако для этого компании необходимо будет отремонтировать и модернизировать 54 километра европути, в том числе на участке Рава-Русская — Брюховичи.

Вдобавок Укрзалізниця должна в планах развивать маршрут Мостиска — Скнилов, который будет пролегать евроколеей тоже. В то же время, рассматривается возможность переформатировать Львовский транспортный узел как европейский железнодорожный хаб.

Также ранее мы рассказывали об онлайн-сервисе для заказа инклюзивного вагона в Укрзалізниці.

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