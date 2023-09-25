Становится удобнее? Укрзалізниця запустит новый поезд в Варшаву

В каждом историческом периоде одной из важнейших составляющих выживания оставалась возможность быстро добраться до нужного места. В условиях современной войны украинцам важно видеть своих родных, всегда быть мобильными и при необходимости быстро пересечь границу.

Одним из самых привычных путей в нужную точку мира стала дорога, пролегающая через Польшу, в том числе и столицу ее Варшаву. Поэтому Укрзалізниця вместе с польской железнодорожной компанией PKP запустит новый поезд из Равы-Русской в Варшаву.

Когда начнет курсировать поезд Рава-Русская — Варшава

Первый раз поезд из Равы-Русской в Варшаву отправится 15 октября в 11:00. Прибывать он к конечной станции в 17:29. Также поезд будет делать остановку в польском Люблине.

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Обратный поезд из Варшавы будет отправляться 21:45 по местному времени, а прибывать в 05:45 на следующий день.

Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления, — говорится в сообщении Укрзалізниці.

Также украинский перевозчик добавляет, что из Равы-Русской во Львов будет организована удобная пересадка.

Пока купить билеты онлайн еще невозможно, поэтому их стоимость тоже пока неизвестна.

Также ранее УЗ изменила правила продажи билетов на поезд в Польшу. Читай, в чем состоят изменения по ссылке.

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