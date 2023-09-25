Стає зручніше? Укрзалізниця запустить новий потяг до Варшави

У кожному історичному періоді однією з найважливіших складових виживання залишалась можливість швидко дістатись до необхідного місця. В умовах сучасної війни українцям важливо також бачити своїх рідних, завжди бути мобільними та за необхідності швидко перетнути кордон.

Одним з найбільш звичних шляхів у потрібну точку світу стала дорога, яка пролягає через Польщу, зокрема і її столицю Варшаву. Тому Укрзалізниця разом з польською залізничною компанією PKP запустить новий потяг з Рави-Руської до Варшави.

Коли почне курсувати потяг Рава-Руська — Варшава

Перший раз потяг із Рави-Руської до Варшави відправиться 15 жовтня об 11:00. Прибуватиме він до кінцевої станції о 17:29. Також потяг буде робити зупинку у польському Любліні.

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Зворотній потяг з Варшави відправлятиметься 21:45 за місцевим часом, а прибуватиме о 05:45 на наступний день.

Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки, — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Також український перевізник додає, що з Рави-Руської до Львова буде організована зручна пересадка.

Наразі придбати квитки онлайн ще неможливо, тому їх вартість теж поки невідома.

Також раніше УЗ змінила правила продажу квитків на потяг до Польщі. Читай, у чому полягають зміни за посиланням.

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