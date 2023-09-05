Купить билеты, не выходя из дома! В Укрзалізниці запустили онлайн-сервис для заказа инклюзивного вагона

Укрзалізниця разработала новый онлайн-сервис для людей с инвалидностью. Теперь пользователи могут заказать инклюзивный вагон непосредственно с сайта компании, выбирая удобную дату и время путешествия.

Об этом рассказала менеджер социального направления Укрзалізниці Елизавета Кравец в эфире Украинского радио.

Как приобрести билет в инклюзивном вагоне

Женщина поделилась деталями нововведения. По ее словам, раньше людям приходилось по крайней мере дважды посещать железнодорожную кассу, но теперь процесс стал проще. Сейчас на сайте компании появился раздел Заказ услуг, в который нужно зайти и перейти на вкладку Заказ специального вагона для людей с инвалидностью. После заполнения анкеты, указания контактных данных и загрузки необходимых документов, запрос будет отправлен на рассмотрение.

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Кравец отмечает, что есть очень важный момент, которого следует придерживаться: загрузить скан-копию или фото удостоверения.

По словам менеджера, после отправки запроса, он идет на обработку операторов УЗ и в течение 24 часов пользователь может ожидать ответ, который придет на электронную почту.

Также Елизавета Кравец отмечает, что следует подавать заявление по крайней мере за трое суток до поездки.

Когда заказ подтвержден, пассажир может получить и оплатить билет в кассе Укрзалізниці. Сделать это можно непосредственно в день путешествия, но не позднее, чем за один час до отправления поезда. Цена билета в инклюзивном вагоне не отличается от стоимости билетов в другом вагоне на этом же поезде.

Сейчас Укрзалізниця уже имеет 50 инклюзивных вагонов, 37 из которых построены в течение последнего года. Они оснащены электрическими подъемниками, пандусами, просторными уборными, а также табличками со шрифтом Брайля для незрячих.

К тому же в Укрзалізниці отмечают, что для того, чтобы к поезду прицепили инклюзивный вагон, достаточно одного заказа.

Интерьер купе для лиц с инвалидностью, передвигающихся на креслах колесных, оснащен спальным диваном с регулировкой наклона, пультом управления освещением и громкоговорящей связью. Есть также место для сопровождающего.

Этот сервис предназначен для лиц с инвалидностью I группы, детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и их сопровождающих. Что касается количества мест, их в инклюзивном вагоне столько же, сколько и в обычном. Но купе в таком вагоне только одно. Оно имеет специальный спальный диван с изменением угла наклона, фиксированием тела и тому подобное.

Главное фото: редактор сайта Вікна-новини Даниэла Долотова

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