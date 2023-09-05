Купити квитки, не виходячи з дому! В Укрзалізниці запустили онлайн-сервіс для замовлення інклюзивного вагона

Укрзалізниця розробила новий онлайн-сервіс для людей з інвалідністю. Тепер користувачі можуть замовити інклюзивний вагон безпосередньо на сайті компанії, обираючи зручну дату та час подорожі.

Про це розповіла менеджерка соціального напрямку Укрзалізниці Єлизавета Кравець в ефірі Українського радіо.

Як придбати квиток в інклюзивному вагоні

Жінка поділилася деталями нововведення. За її словами, раніше людям доводилося принаймні двічі відвідувати залізничну касу, але тепер процес став простішим. Нині на сайті компанії з’явився розділ Замовлення послуг, у який потрібно зайти та перейти на вкладку Замовлення спеціального вагона для людей з інвалідністю. Після заповнення анкети, зазначення контактних даних і завантаження необхідних документів, запит буде відправлено на розгляд.

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Кравець наголошує, що є дуже важливий момент, якого варто дотримуватися: завантажити скан-копію або фото посвідчення.

За словами менеджерки, після відправки запиту, він йде на обробку операторів УЗ і протягом 24 годин користувач може очікувати на відповідь, яка прийде на електронну пошту.

Також Єлизавета Кравець наголошує, що слід подавати заяву принаймні за три доби до поїздки.

Коли замовлення підтверджено, пасажир може отримати та оплатити квиток у касі Укрзалізниці. Зробити це можна безпосередньо у день подорожі, але не пізніше, ніж за одну годину до відправлення потяга. Ціна квитка в інклюзивному вагоні не відрізняється від вартості квитків в іншому вагоні на цьому ж потязі.

Нині Укрзалізниця вже має 50 інклюзивних вагонів, 37 з яких побудовані протягом останнього року. Вони оснащені електричними підйомниками, пандусами, просторими вбиральнями, а також табличками, що нанесені шрифтом Брайля, для незрячих.

Також в Укрзалізниці зазначають, що для того, аби до потяга причепили інклюзивний вагон, достатньо одного замовлення.

Інтер’єр купе для осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, оснащений спальним диваном з регулюванням нахилу, пультом управління освітленням і гучномовним зв’язком. Є також місце для супровідника.

Цей сервіс призначений для осіб з інвалідністю І групи, дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та їхніх супровідників. Щодо кількості місць, їх в інклюзивному вагоні стільки ж, скільки й у звичайному. Але купе в такому вагоні лише одне. Воно має спеціальний спальний диван зі зміною кута нахилу, фіксуванням тіла тощо.

Головне фото: редакторка сайту Вікна-новини Даніела Долотова

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