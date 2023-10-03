Укрзалізниця запустить два нові потяги до Польщі та Чехії — подробиці запуску маршрутів

Поки українці лише в снах вилітають з Борисполя, Укрзалізниця створює нові міжнародні шляхи, які допоможуть дістатись потрібної точки якщо не світу, то країн ЄС точно.

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна розповів, що Укрзалізниця запустить два нові потяги за міжнародними напрямками до Польщі та Чехії.

Що відомо про нові потяги до Польщі та Чехії

За словами Євгена Лященка, міжнародний рейс за напрямком Варшава — Рава-Руська — Брюховичі запланований вже на жовтень. А в листопаді почне курсувати потяг Чоп — Прага.

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Нові потяги будуть курсувати євроколією, тому використовувати будуть рухомий склад сусідніх країн ЄС.

Також у компанії обговорюють можливість встановити залізничне сполучення з Румунією через Чернівці. А разом з оператором RegioJet вже йде робота над створенням маршруту Перемишль — Берлін — Ганновер.

Може з’явитись і маршрут Львів — Варшава. Однак для цього компанії необхідно буде відремонтувати та модернізувати 54 кілометрів євроколії, зокрема на ділянці Рава-Руська — Брюховичі.

На додачу Укрзалізниця має в планах розвивати маршрут Мостиська — Скнилів, який буде пролягати євроколією теж. Водночас розглядається можливість переформатувати Львівський транспортний вузол як європейський залізничний хаб.

Також раніше ми розповідали про онлайн-сервіс для замовлення інклюзивного вагона в Укрзалізниці.

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