Укрзалізниця запустить два нові потяги до Польщі та Чехії — подробиці запуску маршрутів

Поки українці лише в снах вилітають з Борисполя, Укрзалізниця створює нові міжнародні шляхи, які допоможуть дістатись потрібної точки якщо не світу, то країн ЄС точно.
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна розповів, що Укрзалізниця запустить два нові потяги за міжнародними напрямками до Польщі та Чехії.
За словами Євгена Лященка, міжнародний рейс за напрямком Варшава — Рава-Руська — Брюховичі запланований вже на жовтень. А в листопаді почне курсувати потяг Чоп — Прага.
Нові потяги будуть курсувати євроколією, тому використовувати будуть рухомий склад сусідніх країн ЄС.
Також у компанії обговорюють можливість встановити залізничне сполучення з Румунією через Чернівці. А разом з оператором RegioJet вже йде робота над створенням маршруту Перемишль — Берлін — Ганновер.
Може з’явитись і маршрут Львів — Варшава. Однак для цього компанії необхідно буде відремонтувати та модернізувати 54 кілометрів євроколії, зокрема на ділянці Рава-Руська — Брюховичі.
На додачу Укрзалізниця має в планах розвивати маршрут Мостиська — Скнилів, який буде пролягати євроколією теж. Водночас розглядається можливість переформатувати Львівський транспортний вузол як європейський залізничний хаб.
Також раніше ми розповідали про онлайн-сервіс для замовлення інклюзивного вагона в Укрзалізниці.
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