Заради якості та комфорту: Укрзалізниця змінить вартість постільної білизни після оновлення комплектів

Оновлені матраци, подушки та навіть простирадла. Над усім цим Укрзалізниця довгий час працювала, аби підвищити якість обслуговування українських мандрівників та мандрівниць, а разом з тим — і їхнє почуття комфорту.

Проте, як заявляє пресслужба Укрзалізниці, після повного оновлення комплектів, компанії доведеться змінити й вартість постільної білизни у пасажирських поїздах.

Вперше за п’ять років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають якіснішу послугу.

Укрзалізниця змінить вартість постільної білизни — що відомо

Як повідомляють в Укрзалізниці, з 22 травня ціна постільної білизни у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме не 50, а вже 80 гривень.

Що ж стосується вартості комплекту білизни у вагонах СВ, то її ціна зросте з 60 до 120 гривень.

Компанія пояснює, що перед тим, як збільшувати вартість послуги, Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах. А вже наприкінці червня буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

Також, перед тим, як закуповувати нові комплекти, компанія провела консультації з виробниками та постачальниками відповідної продукції. Усе це, щоб замінити застарілий інвентар, а разом з тим напрацювати нові стандарти та відчутно підвищити комфорт.

Взяти квитки на потяги Укрзалізниці, ще й в потрібному напрямку, буває досить непросто. Тому читай, як придбати квитки на потяг Київ — Варшава.

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