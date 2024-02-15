Беспрецедентный героизм! Третья штурмовая бригада подтвердила передислокацию в Авдеевку

Сегодня, 15 февраля, 3 отдельная штурмовая бригада подтвердила передислокацию в Авдеевку. Такая информация появилась на днях, а военные заявляли о значительном усилении. Рассказываем подробнее, какая сейчас ситуация в Авдеевке и что рассказали в 3 ОШБр.

3 отдельная штурмовая бригада передислоцирована в Авдеевку: ситуация критическая

На официальных страницах Третьей отдельной штурмовой бригады появилось подтверждение передислокации в Авдеевку. Бригаду направили на усиление украинского войска в Авдеевке.

Ситуация в городе на момент заведения бригады — чрезвычайно критическая. Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки, — написали в 3-й ОШБр.

На отрезке деятельности бригады сейчас семь российских бригад.

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Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник, — говорит командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

За время пребывания в Авдеевке третья штурмовая уничтожила две российские бригады. Точные потери личного состава и техники сообщат позже. Российские оккупанты продолжают перебрасывать войска в Авдеевку. Ситуация нестабильная.

Смотри, как оценивает бои за Авдеевку глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов:

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Фото: 3 ОШБр

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