Критически важные или избранные? Сколько священников получили отсрочку от мобилизации

Пока одни украинцы получают повестки на фронт, а другие работают на критических предприятиях, государство определило еще одну приоритетную категорию для тыла — священников. Это решение, уже вызвавшее волну обсуждений, коснулось почти 2,3 тысячи духовных лидеров.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

Сколько священников забронировано

На данный момент процедуру прошли 2285 священнослужителей, которые являются официальными руководителями религиозных организаций.

Этот шаг стал возможен после того, как тысячи религиозных общин получили статус критически важных для функционирования государства в особый период.

Всего в Украине зарегистрировано более 30 тысяч таких организаций, но после тщательной проверки статус получили 7726 из них. Именно руководители этих общин и имеют право на отсрочку.

По каким критериям отбирают

Получение статуса критически важной организации — процесс непростой. ГСЭС (Государственная служба по этнополитике и свободе совести) руководствуется семью критериями, утвержденными правительством.

Среди ключевых требований:

Официальная регистрация: организация должна действовать в правовом поле Украины.

организация должна действовать в правовом поле Украины. Прозрачность: община должна подавать отчеты об использовании доходов, что делает невозможными финансовые злоупотребления.

община должна подавать отчеты об использовании доходов, что делает невозможными финансовые злоупотребления. Отсутствие связей с агрессором: важнейший критерий — организация не может иметь никакого отношения к иностранным религиозным центрам, деятельность которых в Украине запрещена.

важнейший критерий — организация не может иметь никакого отношения к иностранным религиозным центрам, деятельность которых в Украине запрещена. В первую очередь, речь идет о русской православной церкви и ее структурах.

Фактически, этот механизм стал не только инструментом для сохранения кадрового потенциала церквей, но и эффективным фильтром, стимулирующим религиозные сообщества окончательно разрывать связи с Москвой.

Социальная стабильность или справедливость

Решение о бронировании священников вызвало немало дискуссий в обществе. Однако в условиях войны, которая длится годами, роль церкви выходит далеко за пределы сугубо религиозной.

Священники — это военные капелланы, волонтеры, психологи и общественные лидеры, которые поддерживают моральный дух миллионов украинцев.

Признавая религиозные организации критически важной инфраструктурой, государство фактически приравнивает их к больницам, энергетическим компаниям или агропредприятиям. Это признание того, что духовная и психологическая стойкость нации является таким же стратегическим ресурсом, как и оружие или экономика.

Священники смогут выезжать за границу

В ГСЭС также смотрят в будущее. В настоящее время ведомство планирует инициировать изменения, которые позволят забронированным священникам длительное время находиться за пределами Украины.

Цель — организация пастырской опеки над миллионами украинских беженцев, которые нуждаются в духовной поддержке в европейских странах.

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