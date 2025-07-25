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Критически важные или избранные? Сколько священников получили отсрочку от мобилизации

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 июля 2025, 08:00
Критически важные или избранные? Сколько священников получили отсрочку от мобилизации
Фото Pexels

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