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Критично важливі чи обрані? Скільки священників отримали відстрочку від мобілізації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Липня 2025, 08:00
Критично важливі чи обрані? Скільки священників отримали відстрочку від мобілізації
Фото Pexels

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