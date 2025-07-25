Критично важливі чи обрані? Скільки священників отримали відстрочку від мобілізації

Фото Pexels Поки одні українці отримують повістки на фронт, а інші працюють на критичних підприємствах, держава визначила ще одну пріоритетну категорію для тилу — священників. Це рішення, що вже викликало хвилю обговорень, торкнулося майже 2,3 тисячі духовних лідерів. Про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідь на запит Інтерфакс-Україна. Скільки священників заброньовано Наразі процедуру пройшли 2285 священнослужителів, які є офіційними керівниками релігійних організацій.Цей крок став можливим після того, як тисячі релігійних громад отримали статус критично важливих для функціонування держави в особливий період. Загалом в Україні зареєстровано понад 30 тисяч таких організацій, але після ретельної перевірки статус отримали 7726 із них. Саме керівники цих громад і мають право на відстрочку. За якими критеріями відбирають Отримання статусу критично важливої організації — процес непростий. ДЕСС керується сімома критеріями, затвердженими урядом. Серед ключових вимог: Офіційна реєстрація: організація має діяти в правовому полі України. Прозорість: громада повинна подавати звіти про використання доходів, що унеможливлює фінансові зловживання. Відсутність зв’язків з агресором: найважливіший критерій — організація не може мати жодного стосунку до іноземних релігійних центрів, діяльність яких в Україні заборонена. Насамперед, ідеться про російську православну церкву та її структури. Фактично, цей механізм став не лише інструментом для збереження кадрового потенціалу церков, а й ефективним фільтром, що стимулює релігійні спільноти остаточно розривати зв’язки з Москвою. Соціальна стабільність чи справедливість Рішення про бронювання священників викликало чимало дискусій у суспільстві. Проте в умовах війни, що триває роками, роль церкви виходить далеко за межі суто релігійної. Священники — це військові капелани, волонтери, психологи та громадські лідери, які підтримують моральний дух мільйонів українців. Читати на тему Бронювання священиків в Україні: подробиці нової постанови Що відомо про бронювання священників — читай у нашому матеріалі. Визнаючи релігійні організації критично важливою інфраструктурою, держава фактично прирівнює їх до лікарень, енергетичних компаній чи агропідприємств. Це визнання того, що духовна та психологічна стійкість нації є таким же стратегічним ресурсом, як і зброя чи економіка. Священники зможуть виїжджати за кордон У ДЕСС також дивляться у майбутнє. Наразі відомство планує ініціювати зміни, які дозволять заброньованим священникам тривалий час перебувати за межами України. Мета — організація душпастирської опіки над мільйонами українських біженців, які потребують духовної підтримки в європейських країнах. Раніше ми розповідали, як отримати бронь від мобілізації в Україні у 2025 році? Дізнайся про нові умови та процедуру у нашому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: мобілізація, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter