Критично важливі чи обрані? Скільки священників отримали відстрочку від мобілізації

Поки одні українці отримують повістки на фронт, а інші працюють на критичних підприємствах, держава визначила ще одну пріоритетну категорію для тилу — священників. Це рішення, що вже викликало хвилю обговорень, торкнулося майже 2,3 тисячі духовних лідерів.

Про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

Скільки священників заброньовано

Наразі процедуру пройшли 2285 священнослужителів, які є офіційними керівниками релігійних організацій.

Цей крок став можливим після того, як тисячі релігійних громад отримали статус критично важливих для функціонування держави в особливий період.

Загалом в Україні зареєстровано понад 30 тисяч таких організацій, але після ретельної перевірки статус отримали 7726 із них. Саме керівники цих громад і мають право на відстрочку.

За якими критеріями відбирають

Отримання статусу критично важливої організації — процес непростий. ДЕСС керується сімома критеріями, затвердженими урядом.

Серед ключових вимог:

Офіційна реєстрація: організація має діяти в правовому полі України.

організація має діяти в правовому полі України. Прозорість: громада повинна подавати звіти про використання доходів, що унеможливлює фінансові зловживання.

громада повинна подавати звіти про використання доходів, що унеможливлює фінансові зловживання. Відсутність зв’язків з агресором: найважливіший критерій — організація не може мати жодного стосунку до іноземних релігійних центрів, діяльність яких в Україні заборонена.

найважливіший критерій — організація не може мати жодного стосунку до іноземних релігійних центрів, діяльність яких в Україні заборонена. Насамперед, ідеться про російську православну церкву та її структури.

Фактично, цей механізм став не лише інструментом для збереження кадрового потенціалу церков, а й ефективним фільтром, що стимулює релігійні спільноти остаточно розривати зв’язки з Москвою.

Соціальна стабільність чи справедливість

Рішення про бронювання священників викликало чимало дискусій у суспільстві. Проте в умовах війни, що триває роками, роль церкви виходить далеко за межі суто релігійної. Священники — це військові капелани, волонтери, психологи та громадські лідери, які підтримують моральний дух мільйонів українців.

Визнаючи релігійні організації критично важливою інфраструктурою, держава фактично прирівнює їх до лікарень, енергетичних компаній чи агропідприємств. Це визнання того, що духовна та психологічна стійкість нації є таким же стратегічним ресурсом, як і зброя чи економіка.

Священники зможуть виїжджати за кордон

У ДЕСС також дивляться у майбутнє. Наразі відомство планує ініціювати зміни, які дозволять заброньованим священникам тривалий час перебувати за межами України.

Мета — організація душпастирської опіки над мільйонами українських біженців, які потребують духовної підтримки в європейських країнах.

Раніше ми розповідали, як отримати бронь від мобілізації в Україні у 2025 році? Дізнайся про нові умови та процедуру у нашому матеріалі.

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