Высокий уровень токсичности! Чем опасно ракетное топливо и какой вред оно несет здоровью человека

Недавно Россия нанесла ракетный удар по Павлограду. В результате разрушены десятки домов, погибли два человека, 40 — ранены.

После этого в соцсетях начали появиться ужасные фото и видео взрыва, звучали предположения, что россияне попали в местный химический завод, производящий взрывчатку для ракет.

Местные власти не уточняют, в какое предприятие попала ракета или ее обломки, но уверяют жителей, что пожар там ликвидировали сразу и что химической угрозы нет. Однако чем опасно ракетное топливо вообще и какие химические элементы в нем содержатся — читай в материале.

Ракетное топливо: опасность и компоненты

В сборнике научных работ украинские исследователи отмечают, что одним из самых безопасных компонентов, которые находятся в ракетном топливе, является гептил. Его также называют одним из самых сильных ядовитых элементов.

Гептил (диметилгидразин, несимметричный диметилгидразин, НДМГ) является веществом первого класса опасности, имеет канцерогенное, политропное действие, аллергический эффект, вызывает отравление при любых путях попадания в организм.

Предельно допустимая концентрация гептила в почве составляет 0,1 мг/кг. Всемирной организацией здравоохранения гептил внесен в список особо опасных химических соединений.

Как гептил попадает в окружающую среду

Ученые в Украинском журнале современных проблем токсикологии пишут, что гептил попадает в окружающую среду, главным образом путем рассеяния его в атмосфере, при воздействии остатков гептила в момент падения топливных баков на землю и в процессе утилизации снятых с вооружения ракет.

Наличие продуктов его распада проявляется только в почве и растительности. При этом ни в воде, ни в воздухе, ни в пищевых продуктах его распада практически не обнаруживаются.

Но высокая заболеваемость населения, проживающего на территории, прилегающей к районам падения ракет, свидетельствует о том, что на него постоянно действуют токсические факторы.

Чем опасно ракетное топливо для здоровья человека

В исследовательской работе ученые пришли к выводу, что гептил оказывает на организм человека токсическое, кожно-раздражающее и канцерогенное действие. Он может поступать в организм по ингаляционному пути, через кожу и через желудочно-кишечный тракт.

В организме ракетное топливо распределяется достаточно равномерно, поражая печень, центральную нервную, сердечно-сосудистую и кроветворную системы и относится к потенциальным канцерогенам.

На воздухе, в воде и почве гептил легко окисляется, образуя при этом более опасные соединения. К ним относится нитрозодиметиламин — жидкость желтого цвета, частично растворимая в воде и во многих органических растворителях.

По словам исследовательниц, он в 10 раз токсичнее гептила, опасного для человека при любом поступлении в организм, нарушает деятельность многих органов и систем.

Легкая степень отравления у пораженных лиц проявляется уже через несколько часов (или суток) после пребывания в атмосфере НДМГ (гептила). Возникают тошнота, рвота, боли в животе, озноб, головные боли. Появляются бессонница, теряется аппетит, в редких случаях отмечается увеличение печени, у некоторых пострадавших возникает понос.

Средняя степень отравления характеризуется токсической энцефалопатией (простыми словами, это патологический процесс в головном мозге), гепатитом и невропатией.

Выраженная адинамия, слабость сопровождается сильными головными болями, рвотой, поносами, ознобом, повышением температуры тела, болями в мышцах. На 4–5-е сутки появляются желтуха, массивные кровотечения из десен. Выявляется нарушение функции печени.

Тяжелая степень отравления проявляется, кроме перечисленных признаков, судорожным синдромом, выраженными расстройствами кровообращения, постепенным развитием недостаточности печени и почек. Симптомы тяжелого отравления развиваются на 4–5 сутки, часто заканчиваются летальным исходом.

Ученые отмечают, что особое значение приобретает проблема гептила и его производных в условиях военных, диверсионных и террористических угроз, поскольку применение самого гептила и промышленных отходов, содержащих его даже в небольших количествах, может нанести серьезный вред здоровью людей.

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