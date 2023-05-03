Високий рівень токсичності! Чим небезпечне ракетне паливо та яку шкоду воно несе для здоров’я людини

Нещодавно Росія завдала ракетного удару по Павлограду (Дніпровщина). Внаслідок нього зруйновані десятки будинків, загинули двоє людей, 40 — поранені.

Після цього у соцмережах почали з’явилися жахливі фото і відео вибуху, лунали припущення, що росіяни влучили у місцевий хімічний завод, який виробляє вибухівку для ракет.

Місцева влада не уточнює, в яке підприємство влучила ракета чи її уламки, але запевняє жителів, що пожежу там ліквідували одразу і що хімічної загрози немає.

Однак чим небезпечне ракетне паливо взагалі і які хімічні елементи у ньому містяться — читай в матеріалі.

Ракетне паливо: небезпека та компоненти

У збірці наукових праць українські дослідники зазначають, що одним із найбезпечніших компонентів, які знаходяться у ракетному паливі, є гептил. Його також називають одним із найсильніших отруйних елементів.

Гептил (диметилгідразин, несиметричний диметилгідразин, НДМГ) є речовиною першого класу небезпеки, має канцерогенну, ембріотоксичну, гонадотоксичну, політропну дію, алергічний ефект, викликає отруєння за будь-яких шляхів потрапляння в організм.

Гранично допустима концентрація гептилу в ґрунті становить 0,1 мг/кг. Всесвітньою організацією охорони здоров’я гептил внесено до списку особливо небезпечних хімічних сполук.

Як гептил потрапляє у навколишнє середовище

Науковиці в Українському журналі сучасних проблем токсикології пишуть, що гептил потрапляє в навколишнє середовище головним чином шляхом розсіювання його в атмосфері, при впливі залишків гептилу у момент падіння паливних баків на землю і в процесі утилізації знятих з озброєння ракет.

Наявність продуктів його розпаду виявляється тільки в ґрунті й на рослинності.

При цьому, ні у воді, ні в повітрі, ні в харчових продуктах його розпаду практично не виявляються. Але висока захворюваність населення, що проживає на території, прилеглій до районів падіння ракет, свідчить про те, що на нього постійно діють токсичні фактори.

Чим небезпечне ракетне паливо для здоров’я людини

У дослідницькій роботі науковиці прийшли висновку, що гептил справляє на організм людини загальнотоксичну, шкірно-подразнюючу і канцерогенну дію. Він може надходити до організму інгаляційним шляхом, через шкіру і через шлунково-кишковий тракт.

В організмі ракетне паливо розподіляється досить рівномірно, вражаючи печінку, центральну нервову, серцево-судинну і кровотворні системи та належить до потенційних канцерогенів.

На повітрі, у воді й в ґрунті гептил легко окислюється, утворюючи при цьому більш небезпечні сполуки. До них відноситься нітрозодиметиламін — це рідина жовтого кольору, частково розчинна у воді та в багатьох органічних розчинниках.

За словами дослідниць, він у 10 разів більш токсичний ніж гептил, небезпечний для людини за будь-якого надходження в організм, порушує діяльність багатьох органів і систем.

Легкий ступінь отруєння в уражених осіб проявляється вже через кілька годин (або діб) після перебування в атмосфері НДМГ (гептилу). Виникають нудота, блювання, біль у животі, озноб, головні болі. З’являються безсоння, втрачається апетит, в окремих випадках відзначається збільшення печінки, у деяких постраждалих виникає пронос.

Середній ступінь отруєння характеризується токсичною енцефалопатією (простими словами, це патологічний процес в головному мозку), гепатитом і нефропатією.

Виражена адинамія, слабкість супроводжується сильними головними болями, блюванням, проносами, ознобом, підвищенням температури тіла, болями в м’язах. На 4–5-у добу з’являються жовтяниця, масивні кровотечі з ясен. Виявляється порушення функції печінки.

Важкий ступінь отруєння проявляється, крім перерахованих ознак, судомним синдромом, вираженими розладами кровообігу, поступовим розвитком недостатності печінки та нирок. Симптоми важкого отруєння розвиваються на 4–5 добу, нерідко закінчуються летальним результатом.

Науковиці зазначають, що особливого значення набуває проблема гептилу і його похідних в умовах військових, диверсійних та терористичних загроз, оскільки застосування самого гептилу та промислових відходів, які містять його навіть в невеликих кількостях, може завдати серйозної шкоди здоров’ю людей.

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