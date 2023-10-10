Все, но без военной поддержки: чем именно помог Израиль Украине в войне

На первый взгляд, истории Украины и Израиля могут показаться похожими. Однако похожие проблемы не всегда дают гарантии и полное взаимопонимание, а иногда даже в наиболее ответственные времена отношения между странами могут испытывать немало потрясений, в частности из-за недостаточной военной поддержки. Отсюда и возникает вопрос, чем помог Израиль Украине в войне.

Чем помог Израиль Украине в войне

Владимир Зеленский уже говорил, что не понимает позиции официального Израиля. Ведь тот не стремится осуществлять военную поддержку украинских защитников, но вместе с тем экспортирует свое вооружение в другие страны. Однако президент Украины отметил, что не сомневается, что общество Израиля поддерживает украинцев.

В то же время, израильский государственный и политический деятель украинского происхождения Натан Щаранский после визита в Киев рассказывал, что ему было стыдно за то, что он был первым израильским общественным деятелем, который встретился с президентом Украины, и никто до него этого не делал.

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Из Израиля никто не приехал, даже делегация Кнессета. Это действительно позор. В каждой встрече ощущается огромное разочарование Израилем.

Украинский посол Евгений Корнийчук писал также, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества с РФ.

На это премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что отказывается оказывать военную помощь украинцам из-за опасений, что она в конце концов попадет в руки врагов Израиля.

А чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Михаил Бродский ответил, что его страна сконцентрировала внимание на помощи украинцам в других сферах. И, по мнению посла, поддерживает Украину в некоторых вопросах даже больше, чем другие страны.

В частности, можно отметить, что в основном заметна помощь в сфере медицины. Еще в марте 2022 года официальный поставщик медицинского оборудования Министерства здравоохранения Израиля SAREL отправил в Украину 85 тысяч тактических аптечек. В них вошли и дополнительные 25 тысяч комплектов турникетов.

Также Министерство обороны Израиля передало украинским медикам четыре бронированных скорых помощи Mercedes Sprinter и оснастило их необходимым медицинским оборудованием.

Сообщал Михаил Бродский и о передаче Украине не менее 15 млн тонн лекарств на сумму более 100 миллионов гривен, а также медицинского оборудования.

В начале полномасштабной войны в Украине также израильские медики оказали помощь около шести тысячам пострадавших в результате войны украинцев и сделали почти 60 тысяч операций. На своей территории Израиль готов принять еще 20 раненых украинских военнослужащих. Вдобавок израильские специалисты обучали украинских психологов по программе Israel Trauma Coalition.

Из гуманитарной помощи Израиль передавал более 100 000 продуктовых наборов и более 200 000 бутылей питьевой воды. Об этом сообщал главный раввин Украины Моше Реувен Азман.

Это не все, чем помогает нам небольшое, но сильное государство Израиль. Уверен, что вместе мы победим всех террористов, даже если эти террористы являются отдельными государствами!

Что касается военной помощи, то Израиль передал Украине по меньшей мере 3,5 тысячи шлемов и две тысячи бронежилетов. Однако большая их часть предназначалась для гражданских. Речь также шла о передаче тысячи противогазов, костюмов для разминирования, генераторов.

Кроме того, украинские военные уже некоторое время используют израильскую систему для борьбы с беспилотниками под названием Smart Shooter, чтобы перехватывать иранские дроны-камикадзе.

Однако официального подтверждения о передаче этих систем представители Израиля не делали. Об этом сообщало израильское издание Debka со ссылкой на собственные военные источники.

Система управляется искусственным интеллектом и передовыми радарами. Израильские разработчики системы гордятся тем, что система точно попадает в цель и нет ситуации, в которой совершается ошибка.

Одним из самых больших достижений в помощи от Израиля можно пока считать систему оповещения Червоний колір, которую также называют Tzeva Adom. Она предназначена для обнаружения ракет и беспилотников, а также отслеживания траектории их движения с помощью радаров. Израиль помог создать такую систему Украины.

В то же время, уже не один день мир наблюдает за вооруженным конфликтом между Израилем и сектором Газы. Читай, что сейчас происходит в Израиле, и какая реакция мира.

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