Собрал средства на восстановление, посетив дом в Ирпене! Как французский режиссер помогает Украине

125 тысяч евро на восстановление разрушенных во время оккупации домов Киевской области собрал на благотворительном аукционе всемирно известный кинорежиссер Мишель Хазанавичус. Средства знаменитость перечислил в проект Восстановление Украины UNITED24 и сам лично приехал в Ирпень, чтобы посмотреть, на каком этапе реконструкция ряда объектов.

Один из домов на 130 квартир в Ирпене во время оккупации россияне сожгли дотла. Сейчас его отстраивают за средства, собранные при помощи глобальной инициативы по поддержке Украины UNITED24. Благодаря своевременному финансированию и быстрой работе строителей, в одном из подъездов уже проживают люди.

Во время боев в доме полностью уничтожили кровлю и верхний этаж. Поэтому крыша была восстановлена в первую очередь, еще зимой этого года. Капитальный ремонт жилых помещений начался этим летом. На объекте ежедневно работает около 50 строителей.

Сейчас также смотрят

На восстановление этого дома выделено 62 миллиона гривен, сообщают в Киевской областной военной администрации. Эту сумму удалось собрать благодаря донорам, а также на благотворительном аукционе, который среди знаменитостей мирового масштаба организовал известный французский кинорежиссер и сценарист Мишель Хазанавичус.

Я, как и все остальные европейцы, хотел помочь Украине, которая сейчас борется с врагом не только за свою свободу, но и за свободу каждого из нас, за свободу всех европейцев, поэтому я выбрал такой путь, и продолжаю помогать, — рассказывает французский кинорежиссер, амбассадор UNITED24 Мишель Хазанавичус.

Мишель Хазанавичус с начала войны помогает Украине, и уже перечислил 125 тысяч евро. Впервые именно этот дом в Ирпене кинорежиссер посетил в феврале текущего года. Пообщавшись с жителями, профинансировал большую часть реконструкции и решил лично следить за процессом восстановления.

Этот дом строители обещают сдать 1 декабря. UNITED24 финансирует восстановление ряда разрушенных многоквартирных домов в Киевской области. Большинство объектов планируется завершить до конца этого года.

Напомним, ранее мы рассказывали историю волонтера, который сбежал от войны в Нагорном Карабахе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.