Собрал средства на восстановление, посетив дом в Ирпене! Как французский режиссер помогает Украине

125 тысяч евро на восстановление разрушенных во время оккупации домов Киевской области собрал на благотворительном аукционе всемирно известный кинорежиссер Мишель Хазанавичус. Средства знаменитость перечислил в проект Восстановление Украины UNITED24 и сам лично приехал в Ирпень, чтобы посмотреть, на каком этапе реконструкция ряда объектов.
Один из домов на 130 квартир в Ирпене во время оккупации россияне сожгли дотла. Сейчас его отстраивают за средства, собранные при помощи глобальной инициативы по поддержке Украины UNITED24. Благодаря своевременному финансированию и быстрой работе строителей, в одном из подъездов уже проживают люди.
Во время боев в доме полностью уничтожили кровлю и верхний этаж. Поэтому крыша была восстановлена в первую очередь, еще зимой этого года. Капитальный ремонт жилых помещений начался этим летом. На объекте ежедневно работает около 50 строителей.
На восстановление этого дома выделено 62 миллиона гривен, сообщают в Киевской областной военной администрации. Эту сумму удалось собрать благодаря донорам, а также на благотворительном аукционе, который среди знаменитостей мирового масштаба организовал известный французский кинорежиссер и сценарист Мишель Хазанавичус.
Я, как и все остальные европейцы, хотел помочь Украине, которая сейчас борется с врагом не только за свою свободу, но и за свободу каждого из нас, за свободу всех европейцев, поэтому я выбрал такой путь, и продолжаю помогать, — рассказывает французский кинорежиссер, амбассадор UNITED24 Мишель Хазанавичус.
Я, как и все остальные европейцы, хотел помочь Украине, которая сейчас борется с врагом не только за свою свободу, но и за свободу каждого из нас, за свободу всех европейцев, поэтому я выбрал такой путь, и продолжаю помогать, — рассказывает французский кинорежиссер, амбассадор UNITED24 Мишель Хазанавичус.
Мишель Хазанавичус с начала войны помогает Украине, и уже перечислил 125 тысяч евро. Впервые именно этот дом в Ирпене кинорежиссер посетил в феврале текущего года. Пообщавшись с жителями, профинансировал большую часть реконструкции и решил лично следить за процессом восстановления.
Этот дом строители обещают сдать 1 декабря. UNITED24 финансирует восстановление ряда разрушенных многоквартирных домов в Киевской области. Большинство объектов планируется завершить до конца этого года.
Напомним, ранее мы рассказывали историю волонтера, который сбежал от войны в Нагорном Карабахе.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.