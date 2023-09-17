Зібрав кошти на відбудову, відвідавши будинок в Ірпені! Як французький режисер допомагає Україні

125 тисяч євро на відбудову зруйнованих під час окупації будинків Київщини зібрав на благодійному аукціоні всесвітньо відомий кінорежисер Мішель Хазанавічус. Кошти знаменитість перерахував у проект Відбудова України UNITED24 та сам особисто приїхав у Ірпінь, аби подивитися, на якому етапі реконструкція низки об’єктів.

Один з будинків на 130 квартир в Ірпені під час окупації рашисти спалили вщент. Зараз його відбудовують за кошти, зібрані за допомогою глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24. Завдяки вчасному фінансуванню та швидкій роботі будівельників, в одному з під’їздів вже проживають люди.

Під час боїв у будинку було повністю знищено покрівлю та верхній поверх. Тому дах було відновлено першочергово, ще взимку тогоріч. Капітальний ремонт житлових приміщень розпочали цього літа. На об’єкті щоденно працює близько 50 будівельників.

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На відбудову цього будинку виділено 62 мільйони гривень, повідомляють у Київській обласній військадміністрації. Цю суму вдалося зібрати завдяки донорам, а також на благодійному аукціоні, який серед знаменитостей світового масштабу організував відомий французький кінорежисер та сценарист Мішель Хазанавічус.

Я, як і всі інші європейці, хотів допомогти Україні, яка зараз бореться з ворогом не тільки за свою свободу, а й за свободу кожного з нас, за свободу всіх європейців, тому я обрав такий шлях і продовжую допомагати, — розповідає французький кінорежисер, амбасадор UNITED24 Мішель Азанавічус.

Мішель Хазанавічус від початку війни допомагає Україні, і вже перерахував 125 тисяч євро. Вперше саме цей будинок в Ірпені кінорежисер відвідав у лютому поточного року. Поспілкувавшись з мешканцями, профінансував більшу частину реконструкції, та вирішив особисто стежити за процесом відбудови.

Цей будинок будівельники обіцяють здати 1 грудня. UNITED24 фінансує відбудову ще низки зруйнованих багатоквартирних будинків у Київській області. Більшість об’єктів планують завершити до кінця цього року.

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