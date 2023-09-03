Будинки досі стоять без даху. Київщина чекає на відбудову за програмою UNITED24

Їхні квартири вже півтора року стоять побиті або й вщент знищені ворожими обстрілами. На Київщині люди, які залишилися без даху над головою, мріють про банальне — повернутися у рідні стіни.

Невеличке село Мила на Київщині розташоване уздовж тієї ділянки Житомирської траси, яку росіяни окупували торік у березні. Її ще називали дорогою смерті. Оксана згадує, як саме звідти загарбники розстріляли її будинок.

Шостий поверх, дах та комунікації вигоріли повністю. Сильно постраждав і п’ятий поверх, де квартира Оксани. Жінка каже, на щастя, їх із чоловіком там уже не було. Виїхали раніше, щойно ворожі кулі стали свистіти над будинком.

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Писали всюди, куди можна, щодо повної відбудови. Так цьогоріч потрапили до програми UNITED24 та Київської ОВА. І за кілька місяців робіт тут уже майже зведені колись понищені стіни, відновлені димарі й котельня.

З доброю заздрістю на будівництво дивиться Олег. Його будинок по сусідству теж постраждав через ворожий обстріл. Снаряд, від якого залишилася діра, прилетів просто туди, де стояло дитяче ліжко, ще два — у сусідню кімнату.

Олег заздрить сусідам із того будинку, бо робітників тут не бачили зовсім уже кілька місяців. А програма, за якою їх фінансують, та ж сама. За нею мають відбудувати в області 18 багатоквартирних будинків.

Проте справа йде до холодів. Єдине, що лишається, каже Олег, це сподіватися на те, що йому та сусідам, принаймні, дах встигнуть перекрити до зими.

А поки, щоб бодай якось врятувати від потопів вціліле майно, вигадали ось таку систему:

Сам змайстрував на пару з сусідом. Натягнули просто стелі натяжні і прикріпили туди сифон. Цей сифон під’єднаний до шланга, який виведено в каналізацію. Завдяки цьому в нас у квартирі стало практично сухо, — розповідає власник пошкодженої квартири у с. Мила Олег Кошарський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Бахмутський ліцей готують до відкриття на Рівненщині.

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