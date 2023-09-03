Дома до сих пор стоят без крыши. Киевская область ждет восстановления по программе UNITED24

Их квартиры уже полтора года стоят побитые или полностью уничтожены вражескими обстрелами. В Киевской области люди, оставшиеся без крова, мечтают о банальном — вернуться в родные стены.

Небольшое село Мила в Киевской области расположено вдоль того участка Житомирской трассы, который россияне оккупировали в марте прошлого года. Ее еще называли дорогой смерти. Оксана вспоминает, как оттуда захватчики расстреляли ее дом.

Шестой этаж, крыша и коммуникации выгорели полностью. Сильно пострадал и пятый этаж, где квартира Оксаны. Женщина говорит, к счастью их с мужем там уже не было. Уехали раньше, как только вражеские пули стали свистеть над домом.

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Писали всюду, куда можно, о полном восстановлении. Так попали в программу UNITED24 и Киевской ОВА. И через несколько месяцев работ здесь уже почти возведены когда-то уничтоженные стены, восстановлены дымоходы и котельная.

С доброй завистью на строительство смотрит Олег. Его дом по соседству тоже пострадал из-за вражеских обстрелов. Снаряд, от которого осталась дыра, прилетел прямо туда, где стояла детская кровать, еще два — в соседнюю комнату.

Олег завидует соседям из этого дома, потому что рабочих здесь не видели уже несколько месяцев. А программа, по которой их финансируют, та же. По ней должны отстроить в области 18 многоквартирных домов.

Однако дело идет к холодам. Единственное, что остается, говорит Олег, это надеяться, что ему и соседям, по крайней мере, крышу перекрыть до зимы успеют.

А пока, чтобы хоть как-то спасти от потопов уцелевшее имущество, придумали такую систему:

Сам смастерил на пару с соседом. Натянули просто натяжные потолки и прикрепили туда сифон. Этот сифон подключен к шлангу, выведенному в канализацию. Благодаря этому у нас в квартире стало практически сухо, — рассказывает владелец поврежденной квартиры в с. Мила Олег Кошарский.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Бахмутский лицей готовят к открытию в Ровенской области.

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