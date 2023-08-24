Украина

Ученики смогут вернуться к учебе: Бахмутский лицей готовят к открытию в Ровенской области

Катерина Курбанова 24 августа 2023, 21:30

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Яка ситуація в Мелітополі та Маріуполі 24 серпня 2023: як живуть міста
Отмечают так, как могут, в условиях оккупации: о Дне Независимости в Мелитополе и Мариуполе
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