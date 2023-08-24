Ученики смогут вернуться к учебе: Бахмутский лицей готовят к открытию в Ровенской области

Ученики Бахмутского лицея первого сентября наконец-то смогут сесть за парты — учебное заведение переехало в Ровенскую область. В приютившем его поселке Гоща по полной продолжается подготовка к новому учебному году.

Бахмутский лицей готовят к первому сентября — прихорашивают клумбы, красят заборы, заменяют скамейки. Наводят порядок и в помещении. Раньше здесь была поликлиника.

Завершают ремонт в аудиториях. Все делают своими силами. Помогает и громада, куда релокировалось учебное заведение. Ее же с начала полномасштабной войны поддерживают немецкие благотворители.

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Наконец-то ученики вместо вынужденной дистанционки сядут за парты, радуются преподаватели. Сюда решились переехать из Бахмута год назад. Вражеские ракеты разбили учебные помещения, надо было спасать и преподавателей, и детей. Вывезти уцелевшее оборудование помогли наши военные.

В поселке Гоща это первое такое заведение. В училище обучают слесарей, электросварщиков, каменщиков и маляров. Здесь нашли работу местные жители и приглашают на бесплатное обучение новых учащихся.

Роксалина из Приморска вместе с семьей более полугода прожила в оккупации. А когда удалось выбраться — поселилась в Ровенской области, где и нашла работу.

Сейчас в лицее женщина принимает документы у будущих учащихся. И верит, что в учебном году на новом месте будет много работы. И скоро все дождутся нашей победы. А потом вместе будут отстраивать изуродованные оккупантами украинские города.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Харькове волонтеры вместе взялись отстраивать дома.

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