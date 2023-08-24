Учні зможуть повернутись до навчання: Бахмутський ліцей готують до відкриття на Рівненщині

Учні Бахмутського ліцею першого вересня нарешті зможуть сісти за парти — навчальний заклад переїхав на Рівненщину. У селищі Гоща, яке його прихистило, на повну триває підготовка до нового навчального року.

Бахмутський ліцей готують до першого вересня — чепурять клумби, фарбують паркани, замінюють лавки. Наводять лад і в приміщенні. Раніше тут була поліклініка.

Завершують ремонт в аудиторіях. Усе роблять своїми силами. Допомагає й громада, куди релокували навчальний заклад. Її ж від початку великої війни підтримують німецькі благодійники.

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Нарешті учні замість вимушеної дистанційки сядуть за парти, тішаться викладачі. Сюди наважилися переїхати з Бахмута рік тому. Ворожі ракети потрощили навчальні приміщення, треба було рятувати і викладачів, і дітей. Вивезти вціліле обладнання допомогли наші військові.

У селищі Гоща це перший такий заклад. В училищі навчають на слюсарів, електрозварників, мулярів та малярів. Тут знайшли роботу місцеві жителі і запрошують на безкоштовне навчання нових учнів.

Роксаліна з Приморська разом з родиною понад півроку прожила в окупації. А коли вдалося таки вибратися — оселилася на Рівненщині, де й знайшла роботу.

Нині в ліцеї жінка приймає документи в майбутніх учнів. І вірить, що в навчальному році на новому місці буде чимало роботи. І скоро всі дочекаються нашої перемоги. А тоді разом відбудовуватимуть понівечені окупантами українські міста.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Харкові волонтери гуртом взялися відбудовувати оселі.

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