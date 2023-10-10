Війна в Україні

Усе, але без військової підтримки: чим саме допоміг Ізраїль Україні у війні

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 18:15
чим допоміг Ізраїль Україні у війні
Фото: Unsplash

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