Усе, але без військової підтримки: чим саме допоміг Ізраїль Україні у війні

З першого погляду, історії України та Ізраїлю можуть здаватись схожими. Однак схожі проблеми не завжди дають гарантії та повне взаєморозуміння, а іноді навіть у найбільш відповідальні часи відносини між країнами можуть зазнавати чимало потрясінь, зокрема через недостатню військову підтримку. Звідси й виникає питання, чим допоміг Ізраїль Україні у війні.

Чим допоміг Ізраїль Україні у війні

Володимир Зеленський вже говорив, що не розуміє позиції офіційного Ізраїля. Адже той не прагне здійснювати військову підтримку українських захисників, але водночас експортує своє озброєння до інших країн. Проте президент України зазначив, що не сумнівається у тому, що суспільство Ізраїлю підтримує українців.

Водночас ізраїльський державний та політичний діяч українського походження Натан Щаранський після візиту до Києва розповідав, що йому було соромно за те, що він був першим ізраїльським громадським діячем, який зустрівся з президентом України, і ніхто до нього цього не зробив.

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Український посол Євген Корнійчук писав також, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з РФ.

На це прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу говорив, що відмовляється надавати військову допомогу українцям через побоювання, що вона зрештою потрапить до рук ворогів Ізраїлю.

А надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський відповів, що наразі його країна сконцентрувала увагу на допомозі українцям в інших сферах. І на думку посла, підтримує Україну в деяких питаннях навіть більше, ніж інші країни.

Зокрема, можна зазначити, що здебільшого помітна допомога у сфері медицини. Ще у березні 2022 року офіційний постачальник медичного обладнання Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю SAREL відправив в Україну 85 тисяч тактичних аптечок. До них увійшли й додаткові 25 тисяч комплектів турнікетів.

Також Міністерство оборони Ізраїлю передало українським медикам чотири броньовані швидкі допомоги Mercedes Sprinter та обладнало їх необхідним медичним обладнанням.

Повідомляв Михайло Бродський й про передачу Україні щонайменше 15 млн тонн ліків на суму понад 100 мільйонів гривень, а також медичного обладнання.

На початку повномасштабної війни в Україні також ізраїльські медики надали допомогу близько шести тисячам українців, які постраждали внаслідок війни, та зробили майже 60 тисяч операцій. На своїй території Ізраїль був готовий прийняти ще 20 поранених українських військовослужбовців. На додачу, ізраїльські фахівці навчали українських психологів за програмою Israel Trauma Coalition.

З гуманітарної допомоги, Ізраїль передавав понад 100 тисяч продуктових наборів та понад 200 тисяч бутлів питної води. Про це повідомляв головний рабин України Моше Реувен Азман.

Це не все, чим допомагає нам невелика, але сильна держава Ізраїль. Впевнений, що разом ми переможемо всіх терористів, навіть коли ці терористи є окремими державами!

Що ж стосується військової допомоги, то Ізраїль передав Україні щонайменше 3,5 тисячі шоломів та дві тисячі бронежилетів. Однак більша їх частина призначалась для цивільних. Також йшлося й про передачу тисячі протигазів, костюмів для розмінування, генераторів.

Крім того, українські військові вже певний час використовують ізраїльську систему для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter, щоб перехоплювати іранські дрони-камікадзе.

Однак офіційного підтвердження про передачу саме цих систем представники Ізраїлю не робили. Про це повідомляло ізраїльське видання Debka з посиланням на власні військові джерела.

Система управляється штучним інтелектом і передовими радарами.

Ізраїльські розробники системи пишаються тим, що система точно влучає в ціль і немає ситуації, в якій відбувається помилка.

Одним з найбільших досягнень у допомозі від Ізраїлю можна поки вважати систему оповіщення Червоний колір, яку також називають Tzeva Adom. Вона призначена для виявлення ракет та безпілотників, а також відстеження траєкторії їх руху за допомогою радарів. Ізраїль допоміг створити таку систему Україні.

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