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Терористичні дії не мають виправдання. Що нині відбувається в Ізраїлі та яка реакція світу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 12:10
Ізраїль
Фото: Facebook

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