Терористичні дії не мають виправдання. Що нині відбувається в Ізраїлі та яка реакція світу

Уже четвертий день світ спостерігає за збройним конфліктом між Ізраїлем та сектором Гази. Тель-Авів дає жорстку відповідь на атаки терористичного угруповання ХАМАС: завдає масованих авіаударів по території сектора Гази.

Відомо вже про понад 900 загиблих в Ізраїлі, серед яких є й іноземці. 2741 людина — поранена.

В Палестині повідомили про щонайменше понад 700 загиблих осіб, серед них 143 дитини та 105 жінок, поранено близько 4000 палестинців.

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Чимало країн вже почали евакуацію своїх громадян. На консульському обліку посольства України в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. МЗС формує списки тих, кому потрібна допомога, адже в регіоні небезпечно.

Ізраїльське командування повідомило, що 9 жовтня армія звільнила всі населені пункти поблизу кордону із сектором Гази, триває зачистка. Ізраїль повністю блокує сектор Гази та прагне знищити ХАМАС.

Яка нині ситуація в Ізраїлі та як відреагував світ, розповідаємо далі.

Ізраїль: ситуація зараз

Армія оборони Ізраїлю заявила, що повністю контролює південний кордон із сектором Гази.

Армія Ізраїлю ЦАХАЛ у соціальній мережі Х заявила, що завдала понад 200 ударів за ніч по цілях ХАМАС та Ісламського джихаду у секторі Гази.

ХАМАС повідомив про страту двох заручників у відповідь на обстріли сектору Гази. Відео розстрілу поширюють палестинські ЗМІ, підтвердити їхню правдивість поки не вдалося.

Ізраїль посилив військовий контроль на межі з Ліваном через загрозу вторгнення Хезболли.

Кадиров заявив, що повністю підтримує Палестину і закликав відправити його з соратниками до Ізраїлю як “миротворців”.

Крім того, в рамках операції Залізні мечі авіація Ізраїлю атакувала будівлю, що використовується терористичною організацією ХАМАС та склад їхньої зброї, — про це повідомив представник ЦАХАЛ на брифінгу.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав усі країни світу “голосно та чітко” засудити дії ХАМАС. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час брифінгу заявив, що кожне місце, звідки діє ХАМАС, армія Ізраїлю перетворить на руїни.

— Ми ведемо війну, щоб гарантувати наше існування, і в якій ми переможемо огидного ворога. […] ХАМАС — це ІДІЛ, і ми боротимемося з ними, як з ІДІЛ.

Реакція світу на події в Ізраїлі

Лідери Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки випустили спільну заяву про одностайну підтримку Ізраїлю.

— Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ні виправдання, ні легітимності, і їх необхідно засудити. Тероризму ніколи не буває виправдання.

Наші країни підтримуватимуть Ізраїль у його зусиллях захистити себе та свій народ від таких звірств. Ми також підкреслюємо, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона, ворожа Ізраїлю, використовує ці напади для отримання вигоди.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу повідомив, що найближчим часом США оголосять про нову військову допомогу Ізраїлю, але поки не мають наміру направляти туди свої війська.

— Ми чекаємо на додаткові запити з боку Ізраїлю і йтимемо з ними в ногу, щоб гарантувати, що ми задовольняємо їхні потреби настільки швидко, наскільки можливо, і найкращим чином.

Американська адміністрація має намір допомагати як Ізраїлю, так і Україні, планує добиватися від Конгресу виділення коштів для Києва, — зазначив Кірбі.

За інформацією Reuters, представник ХАМАС Абу Марзук заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки, як він зазначив, ХАМАС вже “досягнув своїх цілей”.

Чому Ізраїль воює з сектором Гази та яка історія цих територій, ми розповідали тобі раніше.

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