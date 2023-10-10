Террористические действия не имеют оправдания. Что сейчас происходит в Израиле и какая реакция мира

Уже четвертый день мир наблюдает за вооруженным конфликтом между Израилем и сектором Газа. Тель-Авив дает жесткий ответ на атаки террористической группировки ХАМАС: наносит массированные авиаудары по территории сектора Газа.

Известно уже о более 900 погибших в Израиле, среди которых иностранцы. 2741 человек ранены.

В Палестине сообщили о, по меньшей мере, более 700 погибших, среди них — 143 ребенка и 105 женщин, ранены около 4000 палестинцев.

Сейчас также смотрят

Многие страны уже начали эвакуацию своих граждан. На консульском учете посольства Украины в Израиле состоят 14 тысяч украинцев. МИД формирует списки тех, кто нуждается в помощи, ведь в регионе опасно.

Израильское командование сообщило, что 9 октября армия освободила все населенные пункты вблизи границы с сектором Газа, продолжается зачистка. Израиль блокирует сектор Газа и стремится уничтожить ХАМАС.

Какая ситуация сейчас в Израиле и как отреагировал мир, рассказываем дальше.

Израиль: ситуация сейчас

Армия обороны Израиля заявила, что полностью контролирует южную границу с сектором Газа.

Армия Израиля ЦАХАЛ в социальной сети Х заявила, что нанесла более 200 ударов за ночь по целям ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа.

ХАМАС сообщил о казни двух пленных в ответ на обстрелы сектора Газа. Видео расстрела распространяют палестинские СМИ, подтвердить их достоверность пока не удалось.

Израиль усилил военный контроль на границе с Ливаном из-за угрозы вторжения Хезболлы.

Кадыров заявил, что полностью поддерживает Палестину, и призвал отправить его с соратниками в Израиль как “миротворцев”.

Кроме того, в рамках операции Железные мечи авиация Израиля атаковала здание, используемое террористической организацией ХАМАС, и склад их оружия, — сообщил представитель ЦАХАЛ на брифинге.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал все страны мира “громко и четко” осудить действия ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время брифинга заявил, что каждое место, откуда действует ХАМАС, армия Израиля превратит в руины.

— Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование, и в которой мы победим отвратительного врага. […] ХАМАС — это ИГИЛ, и мы будем бороться с ними, как с ИГИЛ.

Реакция мира на события в Израиле

Лидеры Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки выпустили совместное заявление об единодушной поддержке Израиля.

— Мы четко заявляем, что у террористических действий ХАМАС нет ни оправдания, ни легитимности, и их необходимо осудить. Терроризму никогда нет оправдания.

Наши страны будут поддерживать Израиль в его усилиях, чтобы защитить себя и свой народ от таких зверств. Мы также подчеркиваем, что сейчас не тот момент, когда любая сторона, враждебная Израилю, использует эти нападения для получения выгоды.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге сообщил, что в ближайшее время США объявят о новой военной помощи Израилю, но пока не намерены направлять туда свои войска.

— Мы ждем дополнительных запросов со стороны Израиля и будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы удовлетворяем их потребности настолько быстро, по возможности, и наилучшим образом.

Американская администрация намерена помогать как Израилю, так и Украине, планирует добиваться от Конгресса выделения средств для Киева, — отметил Кирби.

По информации Reuters, представитель ХАМАС Абу Марзук заявил, что группа открыта для обсуждений возможного перемирия с Израилем, поскольку, как он отметил, ХАМАС уже “достиг своих целей”.

Почему Израиль воюет с сектором Газа и какая история этих территорий, мы рассказывали тебе раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.