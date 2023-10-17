Путь к равенству? Численность женщин-военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом

В этом мире женщины, несмотря на долгий путь борьбы за равенство, продолжают отстаивать свои права, в том числе и на военной службе.

По данным Министерства обороны Украины, численность женщин-военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. То есть, за два года женщин в украинской армии стало больше на 12 тысяч. Всего военную службу несут почти 43 тысячи военнослужащих женщин.

Что изменилось в вопросах равноправия в ВСУ

Как утверждают в Министерстве обороны Украины, прежде всего, удалось отменить все ограничения для доступа военнослужащих женщин ко всем должностям. То есть сейчас женщины, кроме медицинских работниц, связистов, бухгалтеров, деловодов и поваров, могут стать также водителями, гранатометчиками, заместителями командира разведгруппы, командирами БМП, ремонтниками, пулеметчиками, снайперами.

Сейчас также смотрят

Также изменились требования к возрасту военнослужащих. Если раньше женщины могли подписать контракт в возрасте от 18 до 40 лет, то теперь могут пойти на службу в возрасте до 60 лет, как и мужчины. Кроме того, декретный отпуск будет отнесен к сроку выслуги в звании.

Возможность получить военное образование

К тому же, в Министерстве рассказывают, что в 2019 году у женщин появилась возможность поступать в военные лицеи. Если же военнослужащие женщины желают стать офицерами ВСУ, то будут иметь доступ ко всем уровням военного образования.

Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.

Кроме того, организованы тренинги, семинары, совещания, образовательные программы, круглые столы с участием международных организаций, экспертов и специалистов по равноправию для украинских военных.

Ведется работа и по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека.

Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности в сфере гендерного равенства. Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ.

Украинские девушки — настоящие мужественные воины. Читай, как женщины на фронте доказывают каждый день, что в Украине нет слабого пола.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.