Шлях до рівності? Чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40% порівняно з 2021 роком

У цьому світі жінки попри довгий шлях боротьби за рівність продовжують відстоювати свої права, зокрема й на військовій службі.

За даними Міністерства оборони України, чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40% порівняно з 2021 роком. Тобто за два роки жінок в українській армії стало більше на 12 тисяч. Загалом наразі військову службу несуть майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Що змінилося у питаннях рівноправності в ЗСУ

Як стверджують у Міністерстві оборони України, насамперед вдалось скасувати всі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Тобто зараз жінки, окрім медичних працівниць, зв’язківок, бухгалтерок, діловодок та кухарок, можуть стати також водійками, гранатометницями, заступницями командира розвідгрупи, командирками БМП, ремонтницями, кулеметницями, снайперками.

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Також змінились вимоги до віку військовослужбовиць. Якщо раніше жінки могли підписати контракт у віці від 18 до 40 років, то тепер можуть піти на службу у віці до 60 років, як і чоловіки. Крім того, декретна відпустка буде зарахована до строку вислуги у званні.

Можливість здобути військову освіту

До того ж у Міністерстві розповідають, що у 2019 році у жінок з’явилась можливість вступати до військових ліцеїв. Якщо ж військовослужбовиці бажають стати офіцерками ЗСУ, то матимуть доступ до усіх рівнів військової освіти.

Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Крім того, організовані тренінги, семінари, наради, освітні програми, круглі столи за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності для українських військових.

Ведеться робота й із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини.

Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності. Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним планувальним документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ.

Українські дівчата — справжні мужні воїни. Читай, як жінки на фронті доводять щодня, що в Україні немає слабкої статі.

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