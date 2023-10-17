Війна в Україні

Шлях до рівності? Чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40% порівняно з 2021 роком

Даніела Долотова, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 07:00
жінки в ЗСУ
Фото: Facebook

Більше новин
Коли осінні канікули в Україні 2023: дата початку та закінчення
Діти вже на них чекають: коли осінні канікули 2023 в Україні
Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів
Щоб кожен знав, які послуги може отримати: НСЗУ презентувала Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів
шоколадно-банановий кекс
Перерва на солоденьке: простий рецепт шоколадно-бананового кексу в мікрохвильовці
Що таке hope-scrolling: чому гортання стрічок у соцмережах корисне
Цілеспрямований пошук позитиву! Що таке hope-scrolling та чому гортання соцмереж може бути корисним
Дивитись більше

Матеріали по темі

Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
відновлення будинків у Харкові
Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти

Відео
0:05:17
Зірки розважають дітей

Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:57
відновлення будинків у Харкові
Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти
0:06:39
90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом
Бояться слова геноцид! Як вшанують 90-ті роковини Голодомору та хто досі не визнав страшний злочин
0:09:07
Ситуація навколо Бахмута сьогодні 16 жовтня 2023 року: що відомо про нову тактику росіян
Побільшало нічних штурмів — снайпер Президентської бригади про нову тактику окупантів під Бахмутом
0:03:03
Родина з Бахмута
Врятував з-під Бахмута, а згодом став хрещеним батьком! Історія 7-річного хлопчика та рішучого військового
0:06:18
ветерани
Встановили світовий рекорд! Українські ветерани вразили вміннями на фестивалі Arnold Classic Europe
0:05:13
Чому ворог штурмує Авдіївку — військовий про причини штурмів цих позицій
Чому росіяни штурмують Авдіївку? Три причини, чому окупантам потрібне місто — пояснює військовий
Карта бойових дій в Україні сьогодні 16.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 16 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Як презентувати себе на співбесіді та отримати роботу
Читати далі
Розслабся та не бійся бути собою — як розкритися на співбесіді та отримати роботу мрії
Коли утворився Ізраїль
Читати далі
Коли утворився Ізраїль: історія відродження з попелу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь