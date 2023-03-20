Девушки — настоящие мужественные воины: как женщины на фронте доказывают каждый день, что в Украине нет слабого пола

Жизнь в лесу под ежедневный грохот артиллерии — украинскую землю вместе с собратьями защищают храбрые женщины.

Они не боятся трудностей полевых условий и добросовестно выполняют свою работу: кто-то выносит раненых с поля боя и лечит больных, кто-то умеет вкусно готовить, третьи — воюют с оружием в руках.

Старший боевой медик первой танковой бригады Ольга смущается перед камерой, но не боится выносить из поля боя раненых. Она радуется, что пока работы стало меньше. Это уже не идет в сравнение с адским мартом 2022 года.

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Выпускница житомирского медицинского вуза одела форму еще осенью 2021 года, потому что среди родственников — немало бойцов. Сейчас имеет за дом блиндаж, а в тяжелом рюкзаке держит самое необходимое.

Здесь турникеты лежат, обычное обезболивающее. Мягкие ноши со стороны всегда при мне.

Каждый боевой выход медик несет более двух десятков дополнительных килограммов. Женщина делится, что не знает, как выдерживает вес. Предполагает, что просто привыкла.

Так же, говорит Ольга, она привыкла и к полевым передовым условиям. Но подчеркивает, что в армии мужчины и женщины — равны.

У нас есть гендерное равенство. Я здесь спокойно живу.

Также здесь работает Елена. Женщина кормит собратьев вкусненько. В армии женщина служит больше года по контракту. Признается, что бывает страшно. Но вместе все равно легче.

Воин с позывным Техник уверяет, что их девушки — настоящие мужественные воины. Для ребят они как сестры.

Они очень смелые девушки. Не каждый так сможет жить в полевых условиях, в такое время, в состоянии войны. Как своих родных сестер любят и уважают.

Елену дома ждет двое детей. Но ей, признается, здесь немного легче, ведь муж рядом.

А Ольгу дома ждет семилетний сын Тимофей, которого она не видела уже несколько месяцев. Признается — обидно, что ребенок растет без него. Но ничего не поделаешь.

Надо ребятам помогать сейчас, а не сидеть же где-нибудь, отсиживаться.

Мечты на будущее достаточно просты — после победы Украины поехать к родителям и собраться за большим столом со всей семьей. Но Елена с позывным Рыж это только планирует, пока находится на службе. Читай историю военной, которая в составе пехоты отстаивает целостность нашей страны.

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