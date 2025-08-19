Выразить уважение, почтить память и сохранить ее. Сегодня День памяти защитников Украины

День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность в Украине ежегодно отмечают 29 августа. Этим днем мы чтим память наших героев, отдавших жизнь за нашу свободу.

Что известно о Дне памяти защитников, погибших в борьбе за независимость

Этот День появился в 2019 году по указу президента Украины для памяти и героизма военных и добровольцев, отдавших жизнь за Родину. Также этот день является напоминанием об одной из самых больших трагедий войны на Востоке — так называемом Иловайском котле.

Тогда, 29 августа 2014 года, во время выхода сил АТО из окружения под Иловайском Россия нарушила договоренности, оккупанты в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных. Согласно Международному гуманитарному праву, это квалифицируется как военное преступление. В Иловайской трагедии погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 158 пропали без вести, 300 оказались в плену.

Символом Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность является подсолнечник. Ведь украинские воины отдали свою жизнь в полях на Востоке, где растет много подсолнечников.

Сейчас Украина ведет полномасштабную войну, тысячи воинов погибли, защищая нашу свободу и ценность. Хотя мы не знаем точного количества наших человеческих потерь, мы должны благодарить каждого военного и каждую военную и чтить их память.

Мы расскажем, как в Украине чтят память погибших военных, какие есть традиции и что делают в День памяти.

Как провожают в последний путь павших героев

Сейчас в Украине каждый день в 09:00 действует минута молчания. Каждый может почтить память наших героев в этот момент. Также традиционно в этот день приспускают флаги.

2 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4636-1 о внесении изменений в Закон Украины Об Уставе гарнизонной и часовой служб Вооруженных Сил Украины относительно военного похоронного ритуала.

Согласно ему появились новые традиции захоронения военных, которые закладывают основы уважения к погибшим защитникам.

При разработке военного погребального ритуала был учтен опыт погребения военнослужащих армий ведущих стран мира, а подробный порядок проведения погребального ритуала расписан в Приложении 18 к Уставу гарнизонной и стражей служб.

Во время военного захоронения в городах рекомендуют отменить все массовые и развлекательные мероприятия. В случае гибели и похорон в один день трех и более военнослужащих в Украине объявляется День национального траура.

Предполагается, что перевозка военнослужащего, погибшего или умершего во время исполнения обязанностей военной службы, в места прощания, чествования и захоронения происходит за государственные средства.

Также с согласия родственников во время прощания может проводиться религиозный ритуал.

Ритуал погребения поделен на основной и полный. Второй предусмотрен для военных, имеющих звание Героя Украины и полных кавалеров ордена Богдана Хмельницкого.

Новым элементом в ритуале погребения военных стала церемония с государственным флагом.

Церемония с государственным флагом: как происходит

Во время прощания с обеих сторон у головы гроба выставляются два часовых из почетного караула, флагоносные группы с государственным флагом Украины и флагом Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, государственных органов.

За гробом, равноудаленно от часовых, устанавливается мольберт с портретом погибшего военнослужащего. Слева от мольберта на отдельной подставке размещаются подушечки для наград.

После окончания прощания личный состав погребальной группы накрывает гроб венком и покрывает его государственным флагом Украины. Гроб военного перевозят с места прощания к месту захоронения.

Там погребальная группа снимает с гроба государственный флаг Украины и разворачивает его над ним. Салютная команда салютует тремя залпами холостыми патронами. С первым залпом салюта барабанщик и трубач исполняют мелодию Шана.

Похоронная группа слаживает государственный флаг Украины, руководитель сопровождения принимает его и вручает родственнику или другому близкому лицу со словами: “От имени президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, примите этот флаг как символ государства, которому верно и до конца служил Ваш муж (сын, отец, дочь, жена)”.

Полный церемониал отличается большей торжественностью: гроб с погибшим должны везти на лафете пушки (вместо катафалка), захоронение сопровождает военный оркестр, а в салютной команде и почетном карауле предусмотрено большее количество стрелков. Также в областных (районных) центрах, других населенных пунктах осуществляется прямая теле- и радиотрансляция с места ее проведения и одновременно проводится память погибшего военнослужащего в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины.

В случае отказа родственников или других близких лиц от чествования на месте захоронения во время исполнения салютной командой трех залпов холостыми патронами оркестр исполняет государственный гимн Украины.

Традиции во время погребения погибших военных

Часто украинцы, когда видят, что везут хоронить украинского военного, образуют живой коридор. Особенно это может быть в селах или в малых населенных пунктах, где люди могут хорошо знать друг друга. В знак уважения и признательности они выстраиваются с обеих сторон дороги и склоняют головы.

Традиция становиться на колени

Также, чтобы выразить уважение, люди встают на колени, в частности, перед родственниками погибших. Традиция провожать погибших воинов на коленях идет по меньшей мере со времен казачества.

Украинские казаки становились на левое колено и поднимали вверх сабли для чествования героев.

Традиция встречать погибших воинов, стоя на коленях, возродилась во времена АТО. Этот жест выражает уважение к погибшему.

Почему делают салютный залп, когда хоронят военных

Салютный залп на похоронах военных является элементом почестей погибшему. Чтобы избежать несчастных случаев, для выстрелов используют холостые патроны. В Украине звук выстрелов сопровождается мелодией Шана.

В каждом населенном пункте могут быть свои традиции чествования памяти погибших военных. Во Львове, например, около года существует городская церемония прощания с украинскими воинами. Жителей предупреждают об этом и просят во время проведения похоронной процессии выходить на улицу и почтить погибших. В этот день в городе нет развлекательных мероприятий или празднований. В последний путь военных провожают под звуки сурьмы из городской Ратуши. В городской Ратуше также устанавливается информационная табличка о защитнике с его фотографией.

На войне гибнут тысячи украинских военных. Мы должны помнить их и знать их истории. Ранее мы рассказывали историю актера и военного Юрия Фелипенко, погибшего в боях за Украину.

