Победой этот процесс не остановить! Буданов в новом фильме Дмитрия Комарова Год. За кадром. Разведчик

Главному разведчику Украины Кириллу Буданову приходится не только узнавать сверхсекретную информацию, но и хранить ее в тайне.

Несмотря на это, украинское общество все равно стремится услышать от него новые факты, о которых ранее не было известно. Но начальник разведки не выдает секретов, а лишь точно и немного шутливо намекает на правду.

В интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комара начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов все же приоткрыл занавес разведки, чтобы поделиться самым интересным.

Год. За кадром. Разведчик

В спецпроекте Дмитрия Комарова Год. За кадром. Разведчик Кирилл Буданов рассказал, когда РФ действительно планировала начать полномасштабное наступление на украинские территории, как удалось разоблачить ее планы и что помогло отсрочить наступление врага на год.

Обещаю, что в сегодняшнем выпуске Год. За кадром. Разведчик вы точно услышите совершенно новую, впечатляющую информацию. Советую не пропустить, — пишет Дмитрий Комаров.

Смотри спецпроект на YouTube-канале Дмитрия Комарова.

Ранее в документальном фильме Год Дмитрий Комаров показал, что заставило Валерия Залужного плакать на войне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!