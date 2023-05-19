Перемогою цей процес не зупинити! Буданов у новому фільмі Дмитра Комарова Рік. За кадром. Розвідник

Головному розвіднику України Кирилу Буданову доводиться не лише дізнаватись надсекретну інформацію, але й зберігати її в таємниці.

Попри це, українське суспільство все одно прагне почути від нього нові факти, про які раніше не було відомо. Та начальник розвідки не видає секретів, а лише влучно й трохи жартівливо натякає на правду.

В інтерв’ю для спецпроекту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комара начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов все ж таки прочинив завісу розвідки, щоб поділитись найцікавішим.

Рік. За кадром. Розвідник

У спецпроекті Дмитра Комарова Рік. За кадром. Розвідник Кирило Буданов розповів, коли РФ насправді планувала розпочати повномасштабний наступ на українські території, як вдалось викрити її плани та що допомогло відстрочити наступ ворога на рік.

Обіцяю, що в сьогоднішньому випуску Рік. За кадром. Розвідник ви точно почуєте абсолютно нову, вражаючу інформацію. Раджу не пропустити, — пише Дмитро Комаров.

Дивись спецпроект на YouTube-каналі Дмитра Комарова.

Раніше у документальному фільмі Рік Дмитро Комаров показав, що змусило Валерія Залужного плакати на війні.

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