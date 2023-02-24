Генассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины: что она означает

Год войны, изменивший, без исключения, весь мир. Знаково, что к 24 февраля мировые инстанции выразили свою поддержку Украине. Вечером 23 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Резолюцию с требованием России вывести войска из Украины поддержала 141 страна-член ООН. Вместе с тем семь стран проголосовали против резолюции, а 32 — воздержались. Среди проголосовавших против: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Как ни странно, однако результаты этого голосования практически не отличаются от голосования экстренного заседания, состоявшегося 2 марта 2022 года. Тогда требование вывести российские войска из Украины тоже поддержал 141 член ГА ООН.

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Что означает резолюция к России вывести войска из Украины

Резолюция, поддержанная 141 страной, требует от РФ вывести войска из Украины и полное прекращение боевых действий. Также она закрепляет ключевые положения формулы мира президента Владимира Зеленского.

— С глубоким беспокойством, отмечая негативное влияние этой войны на продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, физическую и техническую ядерную безопасность, а также на состояние окружающей среды, (Генассамблея ООН — ред.) отмечает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира к принципам Устава Организации Объединенных Наций, — говорится в сообщении.

Беларусь пыталась внести поправки в резолюцию о мирных переговорах между РФ и Украиной без предварительных условий. Правки поддержали всего 11 стран, 94 страны проголосовали против и 56 — воздержались.

Резолюция отмечает необходимость мира, который обеспечивает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины.

Проект резолюции называется Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.

Также сообщалось, что предложенная резолюция была менее подробной, чем мирный план из десяти пунктов Зеленского, который он объявил на саммите G20 в ноябре. Впрочем, это было сознательное решение Украины и ее союзников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку голосования.

Сам Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Генассамблеи ООН в своем Twitter. Он поблагодарил партнеров в ООН за поддержку Украины.

Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї @UN «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні». 1/2 pic.twitter.com/SNpjP0gHON — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023

За этот год многое изменилось. Не только Украина, но весь мир увидел, с каким злом борются украинские воины ежедневно. В спецпроекте от Вікон можешь найти все ключевые моменты и главные изменения, которые принес нам год полномасштабной войны.

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Главное фото: Генассамблея ООН.